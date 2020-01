«Ochocinco» revient... comme botteur!

L’ancien receveur de passes de la NFL Chad Johnson pourrait bien se recycler en tant que botteur, puisqu’il a obtenu un essai dans la XFL à cette position, a-t-il annoncé sur Twitter, mardi.

Johnson, aussi connu sous le surnom d'«Ochocinco» lors de son passage dans la NFL, obtiendra sa chance lundi prochain à Houston, où il tentera d'impressionner les recruteurs présents. Le plan de l’homme de 42 ans serait de se tailler un poste dans la XFL, la nouvelle ligue de football professionnel dont les activités commenceront le 8 février, avant d’effectuer un retour dans la NFL.

«C’est un peu tiré par les cheveux, mais imaginez-moi comme un partant lors d'une saison de la XFL et d’avoir une chance dans un groupe de 53 joueurs de la NFL. Même si je n’y arrive pas, me battre pour un poste sera vraiment captivant», a écrit Johnson.

En tant que receveur dans la meilleure ligue du monde, l’Américain a disputé 10 saisons avec les Bengals de Cincinnati et une avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, entre 2001 et 2011. Il a notamment été invité six fois au Pro Bowl.

En 2014, il a joué cinq matchs avec les Alouettes de Montréal, dans la Ligue canadienne, mais ne s’est pas présenté au camp d’entraînement l’année suivante. Il a été suspendu par l'équipe, puis libéré.

De l’expérience avec les pieds

Johnson n’est pas tout à fait un débutant en tant que botteur. Avec les Bengals, en 2009, il s’est chargé d'une transformation d'après-touché des siens et s’est aussi occupé du botté d’envoi durant un match.

Grand amateur de soccer, il a déjà tenté sa chance en Major League Soccer (MLS) en 2011, avec le Sporting de Kansas City, mais sans succès. Il a aussi eu l’occasion de rencontrer le nouvel entraîneur de l’Impact de Montréal, Thierry Henry, lorsque celui-ci jouait pour le club anglais Arsenal.