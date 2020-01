Les Carabins disent merci à Danny Maciocia

Résignés à voir quitter leur entraîneur-chef Danny Maciocia, les Carabins de l’Université de Montréal (UdeM) se disent heureux pour celui qui occupe le siège de directeur général des Alouettes de Montréal.

L’homme de 52 ans laisse une marque indélébile chez les Bleus, qu’il a menés vers une coupe Vanier en 2014 et deux autres participations à la finale nationale en 2015 et 2019. Durant son séjour à l’UdeM, les Carabins sont devenus l’une des formations de pointe au pays.

«C’est une belle étape dans la carrière de Danny, a lancé Manon Simard, la directrice du sport d’excellence des Carabins, dans un communiqué émis peu après la conférence de presse des Moineaux. Nous sommes très heureux pour lui qu’il obtienne la chance de réaliser de grandes choses pour Montréal et le Québec. Je suis convaincue que les Alouettes vont en sortir gagnants. On lui souhaite beaucoup de succès et de grandes émotions.»

Toutefois, les nouvelles fonctions de Maciocia ne l’empêcheront pas de demeurer près des Carabins, puisqu’il agira à titre d’ambassadeur du programme de football.

«Il a été convenu que la force de la montagne allait se maintenir et le lien spécial qui unit Danny à l’organisation va demeurer, a affirmé Mme Simard. Danny a contribué d’une façon remarquable au développement du programme de football, mais son apport va au-delà de ça. C’est l’ensemble de l’organisation qui en a bénéficié et il a eu des répercussions positives pour tout le monde qu’il a côtoyé. Il a donné aux Bleus un rayonnement beaucoup plus grand qu’on aurait pu l’imaginer.»

Même s’il est heureux de se joindre aux Alouettes, Maciocia a pris une décision pour le moins déchirante.

«Ça n’a pas été un choix facile à faire, les Carabins sont ma famille, a-t-il souligné. Mais au point où je suis dans ma vie, je peux me dire «mission accomplie» avec l’Université de Montréal et les Carabins. J’ai bâti au cours des neuf dernières années des relations avec des collègues qui sont devenus des amis. Plusieurs individus ont contribué à nos succès et je suis fier de tout le travail qui a été accompli. Je laisse derrière moi un programme qui se retrouve parmi les meilleurs au pays.»

«C’est difficile de quitter la famille des Carabins, mais c’est un très beau défi qui m’attend. Je suis en train de vivre mon rêve.»

Sous la gouverne de Maciocia, les Bleus ont conservé une fiche de 57-16 en saison et gagné 15 de leurs 23 duels éliminatoires.

Mathieu Pronovost devient instructeur-chef intérimaire

Par ailleurs, l’entraîneur de la ligne offensive et le responsable de l’encadrement académique, Mathieu Pronovost, occupera le poste d’instructeur-chef par intérim des Carabins de l’Université de Montréal jusqu’à la sélection du remplaçant officiel de Danny Maciocia.

Pronovost a porté les couleurs des Carabins de 2003 à 2004 comme porteur de ballon et a déjà assumé les fonctions de coordonnateur offensif du Vert & Or de Sherbrooke de 2014 à 2016.

«On a actuellement une équipe d’assistants-entraîneurs dont nous sommes très fiers. Afin d’assurer le bon fonctionnement et le maintien de nos standards d’excellence, nous aurons un processus rapide pour clarifier la suite des choses», a indiqué Manon Simard, directrice du sport d’excellence des Carabins, par voie de communiqué.

Pour le moment, tous les entraîneurs adjoints et entraîneurs de position demeurent en poste et poursuivent leur préparation en vue de la prochaine saison.