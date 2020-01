Énormes sanctions contre les Astros

Le directeur général Jeff Luhnow et le gérant AJ Hinch, tous deux des Astros de Houston, ont été suspendus sans salaire par le baseball majeur pour l’entièreté de la campagne 2020.

C’est ce qu'a rapporté le réseau MLB Network, lundi.

Les deux hommes ont reçu cette sanction pour leur participation à un système de vols de signaux.

Les Astros seront également privés de leurs choix de première et de deuxième ronde en 2020 et en 2021.

