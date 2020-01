À quand le 1er match de Justin Williams?

Le vétéran Justin Williams souhaite disputer son premier match de la saison avec les Hurricanes de la Caroline avant la pause du match des étoiles, mais il se refuse à identifier une date exacte à cet effet.

Ayant signé la semaine passée un contrat valide jusqu’à la fin de la campagne, le joueur de 38 ans avait déjà renoncé à prendre part au duel de lundi face aux Capitals de Washington, mais il veut renouer avec l’action lors d’un des quatre affrontements suivants.

D’ici là, il reprend la forme pendant les entraînements des siens.

«Je pense bien revenir avant la pause, mais nous verrons ce qui arrivera, a-t-il affirmé au site NHL.com. J’ai appris qu’il ne faut jamais faire des plans, car vous ne connaissez jamais la suite. Tout reste difficile à prédire. Les gars sont en santé actuellement et ils gagnent, ce qui est bien.»

«On dirait que je n’ai jamais quitté l’équipe, pour être franc, a-t-il ajouté. Je me retrouve ici et ce sont les mêmes joueurs, la même routine. Peu a changé et c’est une bonne chose. [...] Depuis trois mois, j’ai patiné 3-4 fois par semaine et côté vitesse, je me sens bien. C’est la synchronisation qui sera à peaufiner. J’aurai besoin d’un peu plus de temps, avec quelques bonnes séances, pour disputer des matchs.»

Du temps

Williams est demeuré sur la glace une trentaine de minutes après la fin de la séance régulière, travaillant en compagnie de l’instructeur-chef Rod Brind’Amour et du défenseur Haydn Fleury.

«Je pense qu’il s’approche d’un retour. Il y a tellement de trucs à réaliser à l’entraînement et une fois que son conditionnement lui aura permis de se retrouver physiquement à l’endroit voulu, il restera à atteindre le niveau requis pour les matchs, a mentionné Brind’Amour. Ainsi, il lui faudra un peu de temps pour revenir au jeu, mais il n’y a pas d’urgence d’agir, car nous avons des gars en santé. C’est un luxe qu’il est bon d’avoir.»

«Je ne veux pas indiquer des paramètres. Ça pourrait être la prochaine partie, mais pour l’instant, je crois qu’il y a des avantages à attendre plus longtemps», a-t-il renchéri.