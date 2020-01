Un espoir du CH passe sous le bistouri

Le choix de cinquième ronde (133e au total) du Canadien de Montréal lors du repêchage de 2015, Samuel Houde, ratera quelques semaines d’activités, lui qui s’est cassé un poignet.

C’est ce qu’a appris TVA Sports, dimanche.

L’attaquant des Saguenéens de Chicoutimi dispute sa quatrième saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), toutes avec la même formation. Le Québécois connait la meilleure saison de carrière dans les rangs juniors, avec une récolte de 47 points en 40 matchs, tout en maintenant un différentiel de +16.

Les «Sags» connaissent une excellente saison. Ils trônent au sommet de l’Association Est avec une récolte de 62 points, huit de plus que leur plus proche poursuivant, les Wildcats de Moncton. Ils se trouvent aussi à seulement quatre points du Phoenix de Sherbrooke et du premier rang de la LHJMQ.