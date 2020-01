Patrick Marleau a le sens du spectacle

Pour son 1700e match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’attaquant des Sharks de San Jose Patrick Marleau s’est assuré de faire les choses en grand.

En effet, le vétéran de 40 ans a inscrit le but gagnant dans une victoire de 2 à 1 des siens sur les Stars de Dallas. Avec moins de trois minutes à faire à la deuxième période, le numéro 12 a profité d’un retour de lancer pour placer la rondelle dans le fond du filet et a ainsi brisé une égalité de 1 à 1.

«C’est l’un de ses matchs importants, a indiqué le cinquième joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le cap des 1700 parties au NHL.com. Tu as un petit peu plus d’énergies, plus de peps et c’était vraiment plaisant d’obtenir un but ce soir [samedi].»

Si la réussite de Marleau a réjoui les partisans des Sharks, elle a cependant gâché le retour de Joe Pavelski à San Jose. En effet, l’ancien capitaine des «Requins» jouait un premier match au domicile de son ancienne formation.

«Merci à tout le monde qui est impliqué ici et à tout le monde qui était présent ce soir. J’aurais aimé l’emporter, évidemment, mais c’était vraiment spécial», a exprimé celui qui a joué 963 matchs dans l’uniforme des Sharks avant de signer un contrat de trois ans et d’une valeur de 21 millions $ avec les Stars l’été dernier.

«Il y avait un peu de tout. C’était étrange, c’était plaisant de voir les autres gars, c’était le fun de prendre des mises au jeu contre ceux-ci, a également dit Pavelski. Il y a vraiment des bons trios l’autre côté, j’ai vraiment apprécié mon expérience.»