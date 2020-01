Eddy Auger et les Poudrés d’Hollywood au Temple de la renommée de la lutte au Québec

Publié aujourd'hui à 14h18

Trois nouvelles personnes font leur entrée au Temple de la renommée de la lutte au Québec, que j’ai fondé en 2005. Dans la catégorie des Québécois, Eddy Auger y est intronisé, tandis que dans la catégorie des non-Québécois, le choix du comité de sélection, comprenant d’anciens lutteurs, des journalistes, des historiens et des lutteurs actuels, s’est arrêté sur les Poudrés d’Hollywood, Jerry Brown et Dale Roberts.

Eddy Auger, le patriarche de la dynastie des Rougeau

Né Édouard Auger à Montréal en 1923 et frère d’Albina Auger, la mère de Jean (Johnny) et Jacques Rougeau, Eddy Auger fut le premier de la dynastie Rougeau à enfiler des bottes de lutte. Il avait très bonne réputation. Ayant débuté sa carrière au milieu des années 40, il s’est expatrié aux États-Unis pour y gagner sa vie, alors qu’il luttait de façon régulière dans la région de Détroit.

En 1951, alors qu’un lutteur blessé devait être remplacé, Auger lança un coup de fil à son neveu, Jean, pour qu’il vienne le rejoindre, étant donné qu’il s’était déjà entraîné comme lutteur vers l’âge de 15 ou 16 ans. C’est ainsi que la carrière de Johnny Rougeau a commencé.

Quelques années plus tard, en 1955, c’était au tour de Jacques. C’est dans le sous-sol de Tony Lanza, où on y retrouvait un ring, que le père de Raymond, Jacques Jr., Joanne et Armand débute son entraînement sous les directives d’Auger, qui l’avait convaincu d’essayer la lutte professionnelle.

Auger est dans la jeune trentaine lorsqu’il s’établit au Texas dans les années 50. Il détient déjà une solide réputation comme lutteur, quelqu’un qui, sans être ahurissant, était un bon travaillant dans l’arène. Ce qu’il faisait, il le faisait bien. On disait de lui qu’il était très crédible. S’il lutte sous son vrai nom au Québec, aux États-Unis il devient Pierre Lasalle, un nom plus facile à prononcer pour les Américains. Non seulement avait-il aidé ses neveux, mais Auger aiderait aussi d’autres Québécois à s’établir aux États-Unis, dont Maurice Vachon.

Plus expérimenté que Maurice, les deux font la paire au Texas et c’est pour Maurice une belle façon d’apprendre le métier. Le territoire est grand à couvrir, ce qui permet à Maurice de voyager avec Auger et d’autres lutteurs du temps. C’est donc une belle façon pour un jeune venu d’apprendre et de s’éduquer sur sa profession. Les longs voyages entre les différentes villes du Texas sont propices aux discussions, aux questions et aux renseignements de toute sorte.

«Eddy Auger avait toute la bonté du monde, disait Maurice. Il a aidé tout le monde. Il envoyait des gars au Texas et en Ohio.»

Auger lutte avec Maurice à plusieurs reprises en 1955, si bien qu’ils remportent les titres par équipe de la NWA pour le territoire du Texas, le premier titre de Maurice aux États-Unis. Plusieurs Québécois sont également présents à ce moment au Texas : Tony Baillargeon, de la célèbre famille d’hommes forts, les Amérindiens Don Eagle et son protégé Billy Two Rivers, de même que Johnny Rougeau. Durant ces années, la lutte fonctionne beaucoup par bouche à oreille et par références.

Auger lutte aux États-Unis depuis près d’une décennie et son opinion est respectée par les promoteurs américains. Alors si Auger parle au promoteur de Detroit de Maurice ou à celui du Texas pour Johnny, les chances sont bonnes que ces jeunes loups obtiennent une chance. Maurice voit en Auger un homme bon qui pourrait lui permettre de devenir quelqu’un dans ce milieu. Dans les années qui suivront, Maurice le prendra comme modèle et n’aura aucune crainte à aider son prochain, surtout s’il vient du Québec.

Lorsque Johnny Rougeau ouvre sa promotion de lutte au Québec au milieu des années 60, Auger reviendra dans sa province natale à temps plein. Maintenant dans la quarantaine, son rôle sera de mettre en valeur les plus jeunes.

«Ceux qui nous ont mis partout en province, c’était Larry Moquin et Eddy Auger», de dire Paul Leduc, sur ses débuts en équipe avec Jos.

Mais lorsque Lutte Grand Prix ouvrira ses portes au début des années 1970, Auger ira lutter pour celui qu’il avait aidé 15 ans plutôt, soit Maurice Vachon. Sans le savoir, son dernier match a eu lieu en septembre 1973 contre Frank Valois. En octobre, ne se sentant pas bien, Auger se dirigea vers l’hôpital. On lui a alors diagnostiqué un cancer du pancréas.

Le 17 décembre, après une courte maladie, Auger décéda à l’âge de 50 ans. Il était tellement apprécié qu’un de ses bons amis, Hans Schmidt (Guy Larose), avait annulé tous ses matchs aux États-Unis depuis deux semaines pour être au chevet de son ami. Schmidt restera d’ailleurs un précieux ami de la famille Rougeau.

Sans avoir été une attraction aux guichets, l’influence d’Eddy Auger au Québec est indéniable et, à elle seule, explique sa présence au Temple de la renommée.

Les Poudrés d’Hollywood, une équipe qui suscitait des réactions

Équipe formée de Jerry Brown et du Canadien Dale Roberts, ils étaient connus aux États-Unis sous le nom des Hollywood Blonds, un nom qui résonne pour certains amateurs, car c’est le nom d’équipe que Steve Austin et Brian Pillman utilisaient à la WCW dans les années 90. Cependant, au Québec, Brown et Roberts sont devenus les Poudrés d’Hollywood, faisant ainsi référence au maquillage que les acteurs portent.

L’équipe avait été créée par Bill Watts en 1970, dans le sud des États-Unis, et a rapidement remporté du succès.

«J’étais devenu partenaire avec Leroy McGuirk pour Championship Wrestling en 1970 et j’ai amené Dale, que j’avais vu à Minneapolis peu de temps avant. Il faisait des jobs, mais je voyais qu’il avait du potentiel. Le partenaire de Jerry Brown s’était blessé et de toute façon nous ne le voulions plus, alors j’ai mis Dale et Jerry en équipe et les Hollywood Blonds étaient créés», explique Watts.

Au début de l’année 1971, ils font leurs débuts à Montréal pour les As de la Lutte de Johnny Rougeau, et le 19 avril, remportent les titres par équipe des mains de Jacques Rougeau et Gino Brito. Mais avec l’arrivée de Lutte Grand Prix en juin 1971, la guerre est maintenant ouverte et plusieurs talents décident de changer de camp, tels que Gino Brito, Dino Bravo, les frères Leduc et les Poudrés.

Si la défection des frères Leduc fut la plus grosse acquisition de Lutte Grand Prix dans cette guerre, l’acquisition des Poudrés en fut une très importante pour le groupe. Voulant faire quelque chose de différent, ils ont ajouté le gérant Sir Oliver Humperdink à leur numéro. Reconnu pour leur incroyable synchronisme, mais surtout pour leur style et leur look flamboyants, ils sont rapidement devenus une équipe qui générait beaucoup de réactions de la part des fans.

En septembre 1971, ils font les frais de la finale du tout premier événement de Grand Prix au Colisée de Québec, face aux frères Vachon, devant 7000 fans. Ils lutteront contre la majorité des équipes babyfaces de l’organisation, telles que les Leduc, Yvon Robert Jr. et Édouard Carpentier, Jean Ferré et Carpentier ainsi que les Indiens, Billy Two Rivers et Johnny War Eagle.

D’ailleurs, en septembre 1972 contre les Leduc, les Poudrés attirent 10 000 personnes au Forum de Montréal. En juillet 1973, lorsque Grand Prix présente le plus gros événement de lutte de l’histoire de la province, au stade Jarry devant 29 127 fans avec en finale Maurice et Kowalski, les Poudrés font la demi-finale face à l’équipe composée d’Édouard Carpentier et de Bruno Sammartino. Champions par équipe, ils perdront les titres en novembre 1973 face à Kowalski et Gilles Poisson, puis quitteront la promotion.

En 1977, Brown et Roberts se séparent. Dans les années 80, Roberts, sous le nom de Buddy Roberts, deviendra le troisième membre du célèbre trio des Fabulous Freebirds avec Michael Hayes et Terry Gordy. En 1986, il reviendra faire un court séjour au Québec pour Lutte Internationale, en équipe avec Hayes. Il avait aussi lutté pour les As de la Lutte sous son vrai nom, Dale Hey, dans les années 1960. Après une longue retraite et plusieurs problèmes de santé, Hey est décédé le 29 novembre 2012.

En 1988, Humperdink reviendra chez nous à titre de gérant de Bam Bam Bigelow pour la WWF. Malheureusement, il nous a quittés en mars 2011 des suites d’une longue maladie. Vivant maintenant une retraite paisible hors du monde de la lutte, Jerry Brown, dans une entrevue avec SLAM! Wrestling, se souvient avec beaucoup de plaisir de ces années à Montréal.

«J’ai adoré Montréal. La foule était vraiment intense et super. Leurs origines latines rendaient les gens vraiment faciles à embarquer. C’était vraiment une ambiance plaisant.»

Voici les autres membres de ce Temple de la renommée, avec l’année où ils ont été intronisés :

Québécois :

Dino Bravo - 2005

Eddy Creatchman - 2005

Rick Martel - 2005

Mad Dog Vachon - 2005

Gino Brito - 2005

Jos Leduc - 2005

Yvon Robert - 2005

Little Beaver - 2005

Pat Patterson - 2005

Johnny Rougeau - 2005

Ronnie Garvin - 2005

Paul Leduc - 2005

Jacques Rougeau - 2005

Jacques Rougeau Jr. - 2005

Raymond Rougeau - 2005

Tarzan Tyler - 2005

Bob Langevin - 2007

Hans Schmidt - 2007

Michel Dubois - 2008

Paul Vachon - 2008

Frenchy Martin - 2008

Pierre Lefebvre - 2008

Sky Low Low - 2009

Vivian Vachon - 2010

Pat Girard - 2010

Michel Normandin - 2011

Frank Valois - 2011

Larry Moquin - 2012

Pierre-Carl Ouellet - 2013

Jack Britton - 2014

Adrien Desbois - 2015

Frères Baillargeon - 2015

Richard Charland - 2016

Gilles Poisson - 2016

Kevin Owens - 2017

Omer Marchessault - 2018

Non-Québécois :

Abdullah the Butcher - 2006

Édouard Carpentier - 2006

Andre the Giant - 2006

Killer Kowalski - 2007

Don Leo Jonathan - 2007

Buddy Rogers - 2008

Lou Thesz - 2008

Hulk Hogan - 2010

Eddie Quinn - 2010

Ivan Koloff - 2011

The Sheik - 2012

King Tonga - 2013

Sailor White - 2014

Road Warriors - 2015

Billy Robinson - 2015

Bobby Managoff - 2016

Bret Hart - 2017

Jimmy Garvin - 2018

Pionniers :

George Kennedy - 2014

Eugène Tremblay - 2017

