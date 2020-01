Coupe ATP: l'Espagne de Nadal affrontera la Serbie de Djokovic en finale

Le N.1 mondial Rafael Nadal a envoyé l'Espagne en finale de la Coupe ATP en battant dans le second simple de la demi-finale contre l'Australie Alex de Minaur (N.18) 4-6, 7-5, 6-1, samedi à Sydney.

Roberto Bautista Agut (N.10 mondial) avait apporté le premier point aux Espagnols en disposant dans le premier simple de Nick Kyrgios (N.29) 6-1, 6-4.

L'Espagne sera opposée dimanche en finale à la Serbie du N.2 mondial Novak Djokovic, qui s'était qualifiée plus tôt en dominant la Russie 3 à 0.

Djokovic vient à bout de Medvedev et envoie la Serbie en finale

Novak Djokovic a fini par venir à bout du Russe Daniil Medvedev, en trois sets (6-1, 5-7, 6-4) samedi à Sydney, apportant ainsi un deuxième point à la Serbie synonyme d'accession à la finale de la Coupe ATP.

Plus tôt, le premier simple a été remporté par Dusan Lajovic (34e) aux dépens de Karen Khachanov (17e) en deux manches (7-5, 7-6 (1)).

La Serbie a assuré sa qualification avant même le double durant lequel les Russes n'ont pas réussi à sauver l'honneur. Nikola Cacic et Viktor Troicki se sont en effet imposés face à la paire composée de Teymuraz Gabashvili et de Konstantin Kravchuk 6-4, 7-6 (2).

Le N.2 mondial Djokovic a dû quant à lui sérieusement batailler pour écarter Medvedev, 5e mondial et révélation de la saison 2019 au cours de laquelle il avait notamment atteint la finale de l'US Open.

«C'était un match exceptionnel, avec beaucoup de rallyes et (des échanges) exténuants. Daniil Medvedev a montré pourquoi il est l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui», a réagi le champion serbe Djokovic, qui a renoncé à participer au tournoi d'Adelaïde la semaine prochaine.

«C'est difficile de faire céder (Medvedev) en fin de court. En plus, il est grand et a un bon service. C'était mon match le plus difficile depuis la reprise», a ajouté le Belgradois, qui avait déjà lâché un set lors des quarts de finale face au Canadien Denis Shapovalov.

Le lauréat de 16 trophées du Grand Chelem avait perdu la première manche avant de renverser la situation non sans mal face au jeune loup de 20 ans, bouclant la partie au bris d'égalité (4-6, 6-1, 7-6 (4)).

En finale de cette première édition de la Coupe ATP dimanche, Djokovic et ses compatriotes affronteront l'Australie de Nick Kyrgios ou l'Espagne du N.1 mondial Rafael Nadal, opposées dans l'autre demi-finale dans la journée.

Serena Williams, intraitable, rallie la finale à Auckland

L'Américaine Serena Williams s'est qualifiée samedi pour la finale du tournoi WTA d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, en ne cédant que deux jeux (6-1 6-1) à sa compatriote Amanda Anisimova, de 20 ans sa cadette et balayée en 43 minutes.

«J'étais vraiment en état de grâce aujourd'hui. Je savais que j'affrontais une excellente joueuse et qu'il fallait que je m'applique», a réagi l'ancienne N.1 mondiale (10e actuellement), 38 ans, intraitable avec Anisimova âgée de 18 ans.

La jeune Américaine d'origine russe s'était révélée la saison passée en remportant son premier titre WTA à Bogota et en atteignant les demi-finales à Roland-Garros.

Mais samedi un gouffre séparait son niveau de celui de Serena Williams, qui est plus que dans les temps dans sa préparation pour les Internationaux d'Australie (20 janvier - 2 février) où elle tentera, une nouvelle fois, d'égaler le record de 24 titres en Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court.

L'ancienne N.1 mondiale n'a laissé que de rares opportunités à Anisimova (1 balles de bris sauvée) et s'est montrée très solide au service, avec près de 77% de points gagnés sur ses premières balles.

La championne devenue mère en 2017 a par ailleurs trouvé la faille sur les seconds services de son adversaire, secteur dans lequel Anisimova n'a inscrit que 2 points sur 14 possibles.

«J'ai travaillé très dur ces deux dernières années. Avec ma fille qui n'a que deux ans, je trouve que je me débrouille pas mal», a souligné Serena Williams qui affrontera dimanche en finale une autre Américaine, Jessica Pegula (82e).

La native de Buffalo, dans l'état de New York, a écarté dans l'autre demi-finale une ancienne N.1 mondiale, la Danoise Caroline Wozniacki (3-6, 6-4, 6-0), en pleine tournée d'adieu.

La Scandinave de 29 ans, lauréate des Internationaux d'Australie en 2018 et classée 39e actuellement, avait annoncé début décembre vouloir mettre un terme à sa carrière à l'issue du premier tournoi majeur de la saison à Melbourne.

Karolina Pliskova rejoint Madison Keys en finale à Brisbane

La Tchèque Karolina Pliskova (N.2 mondiale) et l'Américaine Madison Keys (N.13) ont dû batailler samedi, chacune pendant trois manches, pour gagner de haute lutte leur place en finale du tournoi de Brisbane.

Naomi Osaka n'a cédé qu'après près de 3 heures (2h48 min) de match devant Pliskova, finalement victorieuse 6-7 (10), 7-6 (3), 6-2 et qui défendra son titre dimanche sur la Pat Rafter Arena.

La Japonaise, ex-N.1 mondiale aujourd'hui 4e, a même obtenu une balle de match lorsqu'elle a mené 1 set à 0, 6-5, 40-30 dans le deuxième set.

Osaka avait remporté la première manche sur sa 5e balle de set, à l'issue d'un jeu décisif haletant. Mais dans le second, alors qu'elle a servi pour le match, elle a laissé Pliskova débreaker puis égaliser.

Touchée mentalement par la perte d'un set qui lui tendait les bras et lui aurait offert la victoire, la Japonaise a rapidement perdu son service dans la manche décisive. Malgré trois balles de bris pour recoller à 3-3, et deux balles de match remarquablement sauvées grâce à deux retours gagnants, elle a fini par céder contre une très solide Pliskova.

«C'est l'un des meilleurs matchs que j'ai jamais joués sur ce court. Ca a été d'un très haut niveau, et c'est toujours difficile contre elle, a déclaré Pliskova. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait pour rester dans le match après un rude premier set, j'ai continué à lutter dans le deuxième et ça a payé», a-t-elle ajouté.

La longiligne tchèque (1,86 m) rencontrera pour conserver son titre Madison Keys, qui a dû également disputer trois sets et surmonter la perte du premier (3-6, 6-2, 6-3) pour se qualifier pour sa première finale à Brisbane en battant Kvitova.

Elle aussi, alors qu'elle était menée 6-3, 2-0 après s'être fait prendre son service à l'entame de la deuxième manche, a su renverser la vapeur pour s'imposer face à une joueuse chevronnée, double lauréate de Wimbledon.