Une saison à 27 millions $ pour Mookie Betts

Le voltigeur Mookie Betts gagnera 27 millions $ lors de la saison 2020, lui qui s’est entendu avec les Red Sox de Boston sur un nouveau contrat d’un an, vendredi, évitant du même coup l’arbitrage.

Le montant de cette entente représente d’ailleurs un nouveau record pour un joueur étant admissible à l’arbitrage. La précédente marque avait été établie par Nolan Arenado, qui avait reçu 26 millions $ des Rockies du Colorado avant le début de la saison dernière.

En 2019, Betts a maintenu une moyenne au bâton de ,295 en 150 parties. Il a frappé 176 coups sûrs, dont 29 circuits, obtenant par ailleurs 135 points comptés. Betts évolue chez les Red Sox depuis la campagne 2014, lui qui avait été sélectionné par cette équipe au repêchage de 2011. Depuis le début de sa carrière, il a notamment été nommé sur l’équipe d’étoiles lors des quatre dernières saisons et reçu le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine en 2018.

Kris Bryant s’entend avec les Cubs

Betts n’est pas le seul athlète du baseball majeur à être passé à la banque, vendredi. En effet, le joueur de troisième but Kris Bryant et les Cubs de Chicago ont aussi évité l’arbitrage en s’entendent sur un contrat d’un an pour un montant de 18,6 millions $.

Le deuxième choix au total de l’encan de 2013 a frappé 153 balles en lieu sûr, dont 31 longues balles, en 147 matchs en 2019. Il a maintenu une moyenne de ,284. Bryant a pour sa part été nommé joueur par excellence de la Ligue nationale en 2016.