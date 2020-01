Le successeur de Claude Julien?

Les chances de revoir Claude Julien à la barre des Canadiens de Montréal la saison prochaine sont assez minces.

C’est du moins ce que croit l’équipe de Dave Morissette en Direct.

Questionnés sur qui sera le prochain entraîneur-chef du Tricolore, vendredi, les analystes de l’émission ne partageaient pas du tout le même avis.

«L’équipe ne gagnera pas plus sans Claude Julien. C’est pourquoi je vois Dominique Ducharme terminer l’année à sa place, a lancé Dave Morissette. Tu nommes ensuite un nouvel entraîneur la saison prochaine, qui sera Joël Bouchard.»

Notre collègue Éric Fichaud n’était pas du tout d’accord avec les propos de l’animateur.

«Ducharme et Bouchard n’ont pas assez d’expérience dans le hockey professionnel. Je pense qu’il faudrait être plus prudent et nommer un entraîneur avec plusieurs années derrière la cravate, a-t-il expliqué.»

L’ancien arbitre de la LNH Stéphane Auger a quant à lui suggéré d’y aller avec la jeunesse.

«Pourquoi pas Benoît Groulx? C’est un jeune entraîneur qui a beaucoup d’expérience! C’est un francophone. Ça pourrait être une bonne option» a-t-il ajouté.

À voir dans la vidéo ci-dessus.