Artemi Panarin bat un record de Wayne Gretzky

En inscrivant ses 59e, 60e et 61e points de la saison en 2019-2020 jeudi soir contre les Devils du New Jersey, l’attaquant Artemi Panarin est devenu le joueur des Rangers à amasser le plus de points à ses 43 premiers matchs avec la formation new-yorkaise.

Le Russe de 28 ans a ainsi battu la marque d’un certain Wayne Gretzky, lui qui avait obtenu 59 points en 43 matchs lors de la campagne 1996-1997. Il faut toutefois préciser que Gretzky, en fin de carrière, avait alors plus de 35 ans.

Panarin, qui a touché la cible 24 fois et fourni 37 aides, est également devenu le sixième joueur de l’histoire des «Blueshirts» à atteindre 60 points ou plus à ses 43 premiers matchs d’une saison. Le dernier à avoir réalisé l’exploit a été Jaromir Jagr en 2005-2006.

Sa récolte de trois points face aux Devils lui a aussi permis de devenir le quatrième joueur de l’histoire des Rangers à amasser trois points ou plus dans trois matchs consécutifs dans un affrontement joué à domicile.

Panarin a paraphé une entente de sept ans et d’une valeur de 81,5 millions $ avec les Rangers le 1er juillet dernier. Il avait préalablement passé deux campagnes avec les Blackhawks de Chicago et deux autres avec les Blue Jackets de Columbus. Le natif de Korkino avait fait le saut en Amérique du Nord à l’âge de 23 ans, et ce, après six saisons complètes dans la Ligue continentale de hockey (KHL).