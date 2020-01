Tony DeAngelo se prend pour Brian Leetch

Tony DeAngelo a égalé un record de concession des Rangers de New York, quand il a inscrit un tour du chapeau et ajouté deux aides pour un total de cinq points, jeudi dans un gain de 6-3 contre les Devils du New Jersey.

Les cinq points de DeAngelo égalent la meilleure production offensive en un match pour un défenseur des Rangers, exploit précédemment accompli par l’éminent Brian Leetch à deux reprises, en 1989 et en 1995.

C’était également la première fois qu’un arrière des Rangers inscrivait un tour du chapeau depuis Reijo Ruotsalainen en mars 1982.

DeAngelo a notamment envoyé une bombe de bord en bord de la glace pour permettre à Chris Kreider de donner une avance de 2-1 aux Rangers en première période. À voir dans la vidéo ci-dessus.

L’arrière de 24 ans, une des grandes révélations à New York cette saison, en est donc à 36 points à son 43e match de la campagne. Il dépasse déjà ses 30 points de la saison 2018-2019, sa production la plus élevée à l’époque.

Ancien choix de premier tour du Lightning de Tampa Bay au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2014, DeAngelo totalise 88 points en 175 rencontres depuis le début de sa carrière avec les Rangers et les Coyotes de l’Arizona.

Artemi Panarin, Chris Kreider et Jesper Fast ont été les autres marqueurs des Blueshirts, tandis que Kevin Rooney et Blake Coleman (deux fois) ont assuré la réplique des Devils.



Le Lightning ne dérougit pas

À Tampa Bay, le Lightning a signé un neuvième gain consécutif en venant à bout des Coyotes de l’Arizona au compte de 4 à 0.

Nikita Kucherov a animé le spectacle avec deux réussites. Sur celle-ci, Steven Stamkos a obtenu des mentions d’aide, ce qui lui a permis d’atteindre le cap des 400 passes.

Alex Killorn et Mikhail Sergachev ont également touché la cible. Patrick Maroon et Cédric Paquette ont également bien fait avec des récoltes de deux aides chacun.

De son côté, le gardien Andrei Vasilevskiy a réalisé 25 arrêts et a ainsi signé le premier blanchissage de sa campagne.