Rien ne va plus pour les Huskies

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont subi un sixième revers consécutif, alors qu’ils ont baissé pavillon 5 à 2 face au Phoenix, jeudi soir, à Sherbrooke.

La troupe de Mario Pouliot a été victime de l’attaquant Charles-Antoine Roy, qui a amassé un but et trois mentions d’aide. Samuel Poulin, Jaxon Bellamy, Alex-Olivier Voyer et Nathael Roy (filet désert) ont inscrit les autres réussites des vainqueurs, tandis que l’arrière Alexandre Joncas a fourni deux mentions d’aide.

Les réussites de Poulin et de Voyer ont d’ailleurs été obtenues en désavantage numérique.

La réplique des perdants est venue des bâtons de Samuel Régis et d’Alexis Arsenault. Alex Beaucage a amassé des aides sur ces deux filets.

Devant les cages, Samuel Hlavaj a repoussé 25 des 27 rondelles dirigées en sa direction pour le Phoenix. De l’autre côté de la patinoire, Zachary Emond a permis quatre buts sur neuf tirs, tandis que Samuel Richard a été parfait sur 29 lancers.

Les Huskies tenteront de retrouver le chemin de la victoire, samedi, alors qu’ils visiteront l’Océanic à Rimouski. Pour sa part, la formation de l’Estrie essayera de coller un troisième gain consécutif contre les Foreurs de Val-d’Or.