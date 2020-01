Recrutement : l’Impact est «proche de plusieurs joueurs»

L’Impact de Montréal a peut-être choisi de ne repêcher aucun joueur lors du premier tour du SuperDraft de la MLS, mais l’organisation serait cependant très active dans ses démarches de recrutement alors que la saison 2020 approche à grands pas.

Invité par les journalistes à donner une mise à jour sur son «mercato» hivernal, le directeur sportif de l’Impact, Olivier Renard, a confirmé qu’il travaillait sur plusieurs dossiers.

«Je sais qu'on est proches de plusieurs joueurs, que ce soit entre un et six joueurs, ça peut même se faire très rapidement», a-t-il indiqué en point de presse au Centre Nutrilait, mercredi après-midi.

Évidemment, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer entre temps, a tempéré le Belge, indiquant que des mésententes peuvent survenir lors des négociations d’embauche.

Renard n’a également pas fermé la porte à la possibilité d’ajouter un troisième joueur désigné, c’est-à-dire un athlète de renom dont le salaire élevé ne compte que partiellement sur la masse salariale officielle.

Lors des deux dernières saison, l’Impact s’en est tenu à seulement deux joueurs désignés : Ignacio Piatti et Saphir Taïder.

«Dans les années précédentes, il n'y a pas eu forcément trois joueurs désignés, maintenant on a peut-être d'autres options et dans les prochains jours ou semaines, ça pourrait aussi être une éventualité, a avancé Renard. Mais un troisième joueur désigné n'est pas le mot d'ordre pour l'instant.»

Renard a également expliqué pourquoi l’équipe a sélectionné le défenseur Jeremy Kelly au SuperDraft avant de l’échanger quelques minutes plus tard.

«On était au courant que c'était un joueur qui intéressait plusieurs autres équipes, on a plutôt essayé de miser sur le fait de prendre un joueur qui avait une valeur parce que c'est un joueur qui a des qualités, a-t-il indiqué. On a préféré faire le deal parce qu'on a d'autres idées en tête aussi, pour plus tard.»

Enfin, le directeur sportif a indiqué qu’il s’attendait à voir Piatti, qui a encore fait l’objet de rumeurs récemment, être avec l’équipe lorsque s’amorcera le camp d’entraînement mardi prochain.

Il entend également avoir une bonne discussion en personne avec l’Argentin de 35 ans, dont la dernière saison a été minée par les blessures.