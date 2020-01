Difficile de trouver du positif après un huitième revers consécutif. Même Claude Julien semble désespéré.

«On n’a pas le droit d’abandonner, on n’a pas le droit de s’apitoyer sur notre sort, on est payé pour faire notre travail et on doit continuer à essayer de trouver une solution... c’est aussi simple que ça. On est à bout de réponses.»

Il s’agit de la deuxième séquence de huit défaites consécutives pour le Tricolore cette saison. Au cours des cinq prochains matchs, les Canadiens affronteront les Sénateurs, les Flames, les Blackhawks, les Flyers et les Golden Knights.

Toutefois, ce qui arrive présentement n’est pas le résultat d’un manque d’effort : «c’est sur qu’on ne gagne pas, mais ce n’est pas une équipe qui a baissé les bras et qui se présente et qui se fait totalement dominer.»

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.