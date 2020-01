Le retour du petit guerrier

Brendan Gallagher s'est entraîné avec ses coéquipiers des Canadiens de Montréal, jeudi matin, à quelques heures du match contre les Oilers d'Edmonton. Il a même retrouvé Phillip Danault et Tomas Tatar sur le premier trio pendant la séance.

L'entraîneur-chef Claude Julien attend l'avis du personnel médical avant de prendre une décision.

«Ça regarde bien, mais on attend le feu vert des médecins. On est confiant qu'il l'obtiendra, mais il n'a pas été donné encore.»

Le petit ailier droit a raté les quatre derniers matchs des siens en raison d'une commotion cérébrale subie le 31 décembre dernier, face aux Hurricanes de la Caroline. Le numéro 11 a inscrit 32 points en 40 matchs avant de se blesser.

«Je me sens bien. Je me sens prêt. Nous verrons ce qui arrivera», a-t-il laissé savoir, tout indiquant qu'il a ressenti peu de symptômes.

«C'était plus le soir même. Je me suis géré. Ce n'était pas ma première fois et mon corps a bien réagi pendant le protocole. Je fais un pas de plus chaque jour.»

Un symptôme qui s'apparente à une commotion, c'est la perte de mémoire. Et Gallagher ne se souvient plus comment il s'est fait sonner. Était-ce le genou de Ben Chiarot ou sa chute sur la glace qui l'a assommé davantage?

«Pour être sûr, je ne suis pas sûr, a-t-il avoué le sourire aux lèvres. Je ne me souviens pas tant de l'incident. Je me suis réveillé le lendemain et je me sentais plutôt bien!»

Son retour ne fera pas de tort à l'effectif, pusique le Tricolore vient d'essuyer un septième revers d'affilée.

Drouin et Armia patinent

Par ailleurs, les attaquants Jonathan Drouin et Joel Armia ont patiné en solitaire après la séance.

Le premier est blessé à un poignet et est absent du jeu depuis le 15 novembre dernier. L’attaquant de 24 ans totalise 15 points en 19 matchs.

Armia, lui, a quitté le match du 23 décembre dernier contre les Jets à Winnipeg en raison d’une blessure à une main. La production de l’attaquant finlandais de 26 ans s’élève à 21 points en 35 matchs.

Ils demeurent à l'écart pour une période indéterminée.

Ci-dessus, voyez des images de l'entraînement.

Trios et paires à l'entraînement

Tatar - Danault - Gallagher

Kovalchuk - Domi - Suzuki

Lehkonen - Kotkaniemi - Cousins

Poehling - Thompson - Weal



Scandella - Weber

Kulak - Petry

Mete - Fleury



Price

Lindgren