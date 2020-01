DeBrincat devient un joueur plus complet

À ses deux premières saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Alex DeBrincat s’est créé une réputation de marqueur naturel. L’attaquant a toutefois connu une première moitié d’année en dent de scie, déjouant les gardiens adverses à seulement dix occasions en 44 matchs.

«Lorsque tu es un marqueur, tu ne pourras pas inscrire de buts tous les soirs. J’essaie de me le rappeler et de continuer de travailler, en espérant débloquer plus tôt que tard», a mentionné le patineur de 22 ans au Chicago Sun Times, après la pratique des siens, mercredi.

«Il n’a juste pas converti ses chances au même rythme que l’année dernière», a expliqué l’entraîneur-chef Jeremy Colliton. Alors que DeBrincat voyait 18,6% de ses tirs trouver le fond du filet l’année dernière, l’Américain convertit seulement 8,1% de ses occasions cette saison.

«Il a eu plusieurs occasions de marquer, je suis sûr que c’est une statistique qu’il aimerait sans doute changer», a ajouté Colliton.

À défaut de remplir les filets, Debrincat s’implique différemment en attaque. Il compte 20 mentions d’aide à sa fiche, cinq de plus qu’à pareille date l’année dernière. «Je contribue quand même un peu et j’essaie de faire tout en mon pouvoir pour aider l’équipe à gagner, que ce soit en créant des revirements ou en récoltant des points.»

«Je ne suis pas mécontent avec la façon dont il joue, a indiqué Colliton. C’est sûr que nous aimerions qu’il marque plus, mais il joue bien, surtout depuis qu’il a été jumelé à [Kirby] Dach et [Dylan] Strome. Nous lui rappelons constamment qu’il faut qu’il soit actif lorsqu’il n’est pas en possession de la rondelle, qu’il patine, qu’il applique de la pression et ça va le mettre dans une position où il aura plus de vitesse et il obtiendra plus de chances.»