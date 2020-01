Tom Brady se prononce sur son avenir

La dernière passe tentée par Tom Brady a été une interception. Que ce soit avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ou ailleurs, pas question pour le vétéran de mettre un terme à sa carrière de la sorte.

Dans une publication sur Instagram, mercredi matin, près de trois jours après la défaite des siens 20-13 face aux Titans du Tennessee au premier tour des éliminatoires de la NFL, le sextuple gagnant du Super Bowl a laissé entendre qu'il sera de retour pour la campagne 2020.

• À LIRE AUSSI: Surprise, les Patriots éliminés d’entrée

«Dans la vie comme dans le football, l'échec est inévitable, a-t-il écrit. Vous ne gagnez pas toujours. Vous pouvez cependant apprendre de cet échec, vous relever avec beaucoup d'enthousiasme et vous replacer dans l'arène.

«Et c'est là que vous me trouverez. Parce que je sais que j'ai encore plus à prouver.»

La soirée de dimanche a été plutôt frustrante pour Brady. Incapable de lancer une seule passe de touché, il s’est contenté de 209 verges aériennes dans un revers de 20 à 13. Avec quelques secondes à jouer et un retard d’un point, il a vu Logan Ryan réaliser le larcin, bon pour un touché à ses dépens.

Cette séquence a été à l’image de la fin de campagne en queue de poisson des Patriots (12-4), qui avaient encaissé trois défaites en cinq sorties pour clore le calendrier régulier.

Brady sera admissible au statut de joueur autonome et les «Pats» ne pourront utiliser l’étiquette de concession pour conserver leurs droits sur lui.

Déclaration de Tom Brady:

«Je voulais juste dire, à tous nos partisans, MERCI!

Après quelques jours de réflexion, je suis tellement reconnaissant et touché du soutien inconditionnel que vous m'avez offert au cours des deux dernières décennies.

Sortir de ce tunnel chaque semaine est un sentiment difficile à expliquer. J'aimerais que chaque saison se termine par une victoire, mais ce n'est pas la nature du sport (ou de la vie). Personne ne joue pour perdre. Mais la récompense pour avoir travaillé dur n'est que cela, le travail !! J'ai eu la chance de trouver une carrière que j'aime, des coéquipiers qui se battent avec moi, une organisation qui croit en moi et des fans qui nous ont suivis à chaque étape.

Chacun de nous qui travaille au Gillette Stadium s'est efforcé de faire de son mieux. On a vidé le réservoir pour une bonne cause et s'est préparé à l'échec en défiant beaucoup.

Et pour cela, nous avons été récompensés par quelque chose que le tableau de bord ne montrera pas - la satisfaction de savoir que nous nous sommes tous donnés pour poursuivre un objectif commun.

Dans la vie comme dans le football, l'échec est inévitable. Vous ne gagnez pas toujours. Vous pouvez cependant apprendre de cet échec, vous relever avec beaucoup d'enthousiasme et vous replacer dans l'arène.

Et c'est là que vous me trouverez. Parce que je sais que j'ai encore plus à prouver.»