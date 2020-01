Les partisans d’Andrew Luck devront se faire à l’idée

Les admirateurs de l’ancien quart-arrière Andrew Luck peuvent oublier son retour dans la NFL, selon les dires de son père, le commissaire de la XFL, Oliver Luck.

Ce dernier a répondu clairement à ce propos durant une entrevue livrée au réseau CBS, mercredi. Ennuyé par une blessure à l’épaule droite l’ayant contraint de rater la totalité de la saison 2017, son fils a annoncé sa retraite pendant le calendrier préparatoire des Colts d’Indianapolis à la fin août, évoquant la fatigue mentale des dernières années.

«Il va bien. Ma femme et moi-même avons passé du temps avec lui et sa famille qui s’agrandit. Il a eu son premier enfant il y a environ six semaines. Nous l’avons vu pendant les Fêtes et je n’ai pas vu en lui quelconque désir de revenir au jeu», a mentionné le paternel, lui-même un ex-pivot de la NFL.

Andrew Luck, qui ne semble pas plus enclin à tenter sa chance dans la ligue dirigée par son père, avait renoué avec la compétition en 2018 et avait obtenu le prix du joueur ayant réalisé le retour de l’année dans le circuit Goodell. Durant sa carrière dans la NFL, il a complété 2000 passes pour des gains de 23 671 verges, 171 touchés et 83 interceptions.

En son absence, les Colts ont misé sur Jacoby Brissett pour diriger leur attaque et ont conclu la dernière campagne avec une fiche de 7-9.