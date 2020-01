Les 10 meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage

Les chances de voir les Canadiens de Montréal repêcher dans le top 10 cet été ont grimpé en flèche dans les dernières semaines.

S’ils n’arrivent pas à remporter la loterie et sélectionner Alexis Lafrenière au tout premier rang, notre collègue Mikaël Lalancette a vanté les mérites des autres meilleurs espoirs sur la planète qui pourraient intéresser les Canadiens.

Même s’il a connu Championnat mondial junior plutôt décevant, l’attaquant des Wolves de Sudbury Quinton Byfield demeure au deuxième rang de la liste.

Byfield n’a récolté qu’une aide au CMJ, tandis que Lafrenière a été nommé meilleur joueur du tournoi. Lalancette ne doute toutefois pas des aptitudes du grand attaquant.

«C’est un gars complet. Il a tout. Il a le coup de patin, le gabarit, la vision du jeu, l’explosion et il a le lancer. Qu’est-ce que tu veux de plus?», a-t-il expliqué, mercredi, à l'émission «JiC».

D’autres joueurs ont également retenu l’attention grâce à leurs superbes performances au championnat mondial des moins de 20 ans.

Le défenseur droitier des Otters d’Érié Jamie Drysdale a fait écarquiller bien des yeux dans l’uniforme du Canada.

«On avait des attentes limitées avec lui et il été incroyable. Il patine et il est calme, c’est hallucinant, a ajouté Lalancette. Il est quatrième sur ma liste à cause de sa performance dans ce tournoi-là.»

Un autre joueur à surveiller se retrouve de l’autre côté de l’océan Atlantique, plus précisément en Allemagne.

L’attaquant Tim Stutzle a également gagné des places dans les derniers jours et est d'ailleurs parvenu à percer le top 5 de Lalancette.

«Cet attaquant est d’ailleurs comparé à Leon Draisaitl dans l’impact qu’il a sur le jeu. C'est une belle cuvée!»

À voir dans la vidéo ci-dessus.