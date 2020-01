La formation du CH l'an prochain?

De quoi aura l’air la formation des Canadiens de Montréal la saison prochaine? Qui sera repêché au premier tour par le Tricolore?

Notre collègue Jean-Charles Lajoie a répondu à ses questions difficiles, mercredi, à l’émission «JiC».

L’animateur a d’ailleurs composé les trios en vue de la campagne de 2020-2021 si le Tricolore jouait de chance et mettrait la main sur Alexis Lafrenière.

Selon «JiC», Tomas Tatar ne sera pas de retour l’an prochain avec le CH et ce serait plutôt le capitaine de l’Océanic de Rimouski qui prendrait sa place sur le premier trio.

Lafrenière - Danault - Gallagher

Caufield - Suzuki - Armia

Domi - Kotkaniemi - Drouin

Lehkonen - Poehling - Ylonen

Brendan Gallagher et Phillip Danault demeureraient avec l’équipe, eux qui auraient signé de nouveaux contrats lors de la saison morte.

À noter l’arrivée de l’espoir Cole Caufield, le plus récent choix de premier tour des Canadiens, dans le grand club. Le petit franc-tireur évoluerait au sein du deuxième trio et pourrait compter sur les superbes passes de Nick Suzki pour noircir la feuille de pointage. Joel Armia se chargerait de protéger les jeunes prodiges à l’aide de son grand gabarit.

L'attaquant finlandais Jesse Ylonen ferait également ses débuts dans la LNH. Le choix de deuxième tour des Canadiens rejoindrait son compatriote Jesperi Kotkaniemi et débuterait l’année sur le quatrième trio avec Ryan Poehling et Artturi Lehkonen.

«L’énigme des séries se trouve sur le troisième trio, a affirmé Lajoie. On le rappelle, le bon début de saison des Canadiens est grâce à ce troisième trio et Jonathan Drouin.»

D'autres changements

De nouveaux visages se retrouvent également chez les défenseurs et derrière le banc des Canadiens...

Alexander Romanov, qui a connu un Championnat mondial junior du tonerre, commencerait sur la deuxième paire de défenseurs avec Jeff Petry. Mete et Marco Scandella ont été écartés des plans de «JiC» au profit de Josh Brook et de la recrue russe.

Chiarot - Weber

Romanov - Petry

Brook - Fleury

«Brook pourrait être tassé par Scandella, car il ne serait pas surprenant de voir le natif de Montréal s’entendre avec le CH sur les modalités d’un nouveau contrat.»

Carey Price resterait, sans surprise, le gardien numéro un du Tricolore alors que le jeune Cayden Primeau serait son adjoint.

«Primeau aurait droit à plus de responsabilités et obtiendrait une trentaine de départs.»

En ce qui concerne l’entraîneur-chef, Claude Julien plierait bagage et laisserait sa place à un autre membre de l’organisation.

«Je ne suis pas capable de me décider entre Joël Bouchard et Dominique Ducharme, mais je suis certain que l’un d’eux sera le futur entraîneur du Bleu-Blanc-Rouge. Rien d’autre», a lancé Lajoie.

À voir dans la vidéo ci-dessus.