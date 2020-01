Justin Williams ne regrette rien

Heureux de sa décision de revenir au jeu, Justin Williams souhaite voir ses Hurricanes de la Caroline connaître de bons moments d’ici la fin de la saison et réaliser un long parcours éliminatoire.

Le vétéran de 38 ans a officiellement mis fin à sa pause du hockey professionnel, mardi, en acceptant un contrat de 700 000 $ comprenant des bonis pouvant atteindre 1,3 million $. Même s’il a pris quelques mois avant de révéler ses intentions, l’ailier ne regrette rien et se dit prêt à aider ses coéquipiers.

«Je suis excité d’obtenir cette chance. Chaque jour, l’adrénaline grimpe et l’enthousiasme aussi. Je suis content de revenir dans ce vestiaire, de voir les gars et de compétitionner. Vous avez une mince fenêtre d’opportunité de jouer contre les meilleurs au monde. Je pourrai en profiter encore cette année et ce n’est pas un droit acquis. C’est quelque chose pour laquelle j’ai travaillé», a-t-il déclaré durant une conférence de presse, mercredi.

«Vous avez l’habileté de jouer face à l’élite mondiale. C’est ce qui vous allume. Vous êtes là pour batailler et tenter de faire partie de la dernière équipe encore debout à la fin. Il y a peu d’occasions d’y arriver, a-t-il poursuivi. Vous manquez le vestiaire et la camaraderie. Beaucoup de joueurs m’ont envoyé des messages textes et cela montre qu’on souhaite ma présence.»

Un leader de plus

Aussi, il faudra voir si le joueur d’avant verra une lettre inscrite sur son chandail. Il a agi comme capitaine des Ouragans lors de la dernière campagne. Jordan Staal porte le «C» en 2019-2020.

«Mon cœur sera toujours ici, a affirmé celui qui avait décidé de s’éloigner du hockey avant le camp d’entraînement des siens. Les gens ici me connaissent et je me connais. Je sais que j’assumerai un rôle de leader au sein de cette formation. On réglera cela en temps et lieu.»

Pour ce qui est de sa place exacte au sein de la formation de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour, Williams ne semble pas trop préoccupé.

«La profondeur est un bel atout sur lequel compter. Vous en avez besoin pour devenir une équipe championne. Nous misons sur un très bon groupe d’attaquants et espérons que je pourrai occuper un poste quelque part.»

«Aujourd’hui, on parle de moi et ceux qui me connaissent savent que je n’aime pas trop cela. [...] Je réponds aux questions et je fais tout le reste actuellement, mais demain, je veux qu’on discute de l’équipe. Il ne faut pas que je devienne une distraction pour elle», a-t-il renchéri.