11 ans de prison pour l'agresseur de Kvitova

L'homme qui avait attaqué au couteau la championne tchèque de tennis Petra Kvitova lors d'un cambriolage a vu sa peine de prison définitivement relevée de 8 à 11 ans, a annoncé mercredi la justice tchèque.

«Nous avons changé le qualificatif du délit, de coups et blessures aggravés à cambriolage aggravé avec une peine de prison plus longue», a déclaré à l'AFP un porte-parole du tribunal d'Olomouc, dans l'est du pays.

La joueuse de 29 ans, deux fois championne à Wimbledon (2011 et 2014), avait été blessée à sa main dominante, la gauche, en se battant contre le cambrioleur entré chez elle à Prostejov, en décembre 2016, en se faisant passer pour un chauffagiste.

Les médecins avaient craint que les blessures ne l'obligent à arrêter sa carrière, mais elle a pu reprendre le tennis au plus haut niveau.

Kvitova, no 7 mondiale, dispute actuellement le tournoi de Brisbane, en préparation de l'Open d'Australie dont elle fut finaliste l'an dernier.