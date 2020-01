Claude Julien avait la mèche courte, mardi, après avoir essuyé un septième revers consécutif contre les Red Wings de Detroit.

Chose certaine, l’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal n’était pas du tout satisfait de la prestation de ses ouailles.

«Notre gardien nous a donné une chance, mais on n’était pas capable de faire une passe et de gérer la rondelle. On était tout croche ce soir», a-t-il lancé.

L’entraîneur a reproché que certains joueurs manquaient de dévouement.

«On a besoin d’un meilleur commitment. L’effort est là en général. Par contre, les décisions qu’on prend ne sont pas les bonnes et le commitment, ça c’est pas toujours là.»

Questionné par un journaliste pour savoir ce qu’il voulait dire par «commitment», Julien a par lui suite montré des signes de frustration.

«Tu connais ton hockey? Tu sais c’est quoi un commitment? Ben c’est ça...»

