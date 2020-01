Le Lightning enfile neuf buts contre les Canucks!

Le Lightning de Tampa Bay a inscrit six buts en période médiane, dont trois en moins d’une minute, dans un gain de 9 à 2 aux dépens des Canucks de Vancouver, mardi soir, en Floride.

Pour l’équipe locale, il s’agit d’une huitième victoire consécutive. Au cours de cette séquence, la troupe de Jon Cooper a marqué pas moins de 38 buts. De leur côté, les Canucks ont encaissé une première défaite en huit rencontres.

Brayden Point s’est illustré en obtenant un but et trois mentions d’aide. L’attaquant du Lightning a inscrit 18 points à ses 13 derniers matchs. Carter Verhaeghe a quant à lui réussi son premier tour du chapeau en carrière.

Tyler Johnson, Steven Stamkos, Alex Killorn, Nikita Kucherov et Erik Cernak ont également enfilé l’aiguille pour les favoris de la foule.

Elias Pettersson et Loui Eriksson ont été les marqueurs du côté des visiteurs.

Un autre exploit pour Ovechkin

À Washington, les Capitals ont marqué six buts sans réplique pour vaincre les Sénateurs d’Ottawa par la marque de 6 à 1.

Alex Ovechkin a touché la cible à deux reprises et est devenu le troisième joueur dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à atteindre le plateau des 25 buts au cours de 15 saisons consécutives. Mike Gartner et Jaromir Jagr avaient réussi l’exploit avant lui.

T.J. Oshie a aussi secoué les cordages deux fois dans la victoire. Radko Gudas et Lars Eller ont été les autres marqueurs pour les Capitals, qui ont obtenu un troisième gain en autant de matchs.

Artem Anisimov a été le seul joueur des Sénateurs à déjouer Ilya Samsonov, qui a repoussé 26 tirs devant la cage de l’équipe locale.

Pas le départ espéré pour Hynes

À Nashville, John Hynes a subi la défaite à son premier match à la barre des Predators, qui se sont inclinés 6 à 2 devant les Bruins de Boston.

C’est Patrice Bergeron qui a inscrit le but gagnant pour les visiteurs en fin de deuxième période. Pour sa part, Tuuka Rask a bloqué 34 des 36 tirs des Predators.

Filip Forsberg et Mikael Granlund ont secoué les cordages pour l’équipe locale.

Ailleurs dans la LNH

À Newark, Anders Lee a touché la cible en prolongation pour procurer une victoire de 4 à 3 aux Islanders de New York face aux Devils du New Jersey. P.K. Subban a réussi son cinquième but de la saison dans la défaite.

À Raleigh, Dougie Hamilton a fait la différence en prolongation dans une victoire de 5 à 4 des Hurricanes de la Caroline face aux Flyers de Philadelphie. Ces derniers ont encaissé un quatrième revers consécutif.