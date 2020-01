Jay Ajayi se joint à une équipe de... la MLS

Le porteur de ballon de la NFL Jay Ajayi s’est trouvé un nouvel «emploi» avec l’Union de Philadelphie, dans la Major League Soccer (MLS).

L’athlète de 26 ans ne mettra cependant pas les pieds sur les terrains de soccer.

Il agira plutôt à titre de représentant de l’équipe dans l'eMLS, une ligue du jeu électronique FIFA qui rassemble toutes les formations du circuit Garber.

«Philadelphie a une place spéciale dans mon cœur, donc je suis honoré de pouvoir représenter la ville dans l’univers du eSports et de devenir le premier athlète élite au statut de “gamer” professionnel, a dit Ajayi dans un communiqué. Ça combine deux de mes passions, soit le soccer et les jeux vidéo. Je suis un compétiteur, vous allez ainsi me voir donner mon 100% pour l’Union à tous les événements de l'eMLS cette année.»

Le natif de Londres a passé les trois dernières saisons avec les Eagles de Philadelphie. En 2019, il a disputé seulement trois matchs pour l’équipe avec qui il a remporté le Super Bowl en 2017. Il a amassé 30 verges en 10 courses. Ajayi est à la recherche d’un nouveau contrat pour la campagne 2020.