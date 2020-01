Dauphin prêt à exploser chez le Rocket

Lorsque le Québécois Laurent Dauphin a appris qu’il appartenait maintenant aux Canadiens de Montréal, il n’en croyait pas ses yeux.

«C’est super. Lorsque le directeur général des Predators de Nashville m’a dit qu’il voulait me parler, je savais qu’il se passait quelque chose. Quand il m’a dit que j’allais à Montréal, j’ai trouvé ça génial», a-t-il mentionné, mardi, à l’émission «JiC».

Acquis du CH contre l’ancien choix de premier tour Michael McCarron, Dauphin s’amène avec le Rocket de Laval avec énormément de confiance.

«C’est un nouveau départ. C’est parfait pour moi et je me sens bien sur glace depuis un certain temps», a-t-il expliqué.

L’attaquant de 24 ans a ajouté qu’il a pu parler avec l’entraîneur-chef Joël Bouchard, mais pas encore du rôle qu’il va jouer au sein de l’équipe.

«Je sais que je peux contribuer offensivement, je vais apporter ça à Laval», a affirmé la nouvelle acquisition du Tricolore.

Laurent Dauphin a récolté 16 points en 33 matchs cette saison avec les Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine.