Connor McDavid pourrait rejoindre Wayne Gretzky à Montréal

La visite des Oilers d’Edmonton et de leur capitaine Connor McDavid prévue jeudi au Centre Bell est attendue par plusieurs amateurs québécois, surtout que le numéro 97 pourrait profiter de l’occasion pour imiter son illustre prédécesseur Wayne Gretzky.

McDavid compte 69 points et s’il atteint le plateau des 70 face au Canadien de Montréal, il deviendra le premier joueur de l’équipe albertaine depuis la «Merveille» en 1987-1988 à obtenir au moins 70 points en 46 parties ou moins d’une saison. À l’époque, Gretzky avait totalisé 25 buts et 45 mentions d’aide pour 70 points en seulement 29 sorties.

Dans une victoire de 6 à 4 aux dépens des Maple Leafs, lundi, le jeune prodige des Oilers a profité de la présence de Gretzky au Scotiabank Arena de Toronto pour récolter un but et trois aides, réalisant ainsi sa 11e performance de quatre points ou plus en carrière dans la Ligue nationale.