Une fracture à une main pour Romanov?

L’espoir à la défense du Canadien de Montréal Alexander Romanov se serait fracturé une main dimanche, lors de la finale du Championnat mondial de hockey junior.

C'est ce qu'a rapporté le média russe «Sports.ru».

L’arrière de 19 ans a reçu le tir d’un joueur canadien sur la main durant ce match pour la médaille d’or, perdu au compte de 4 à 3 par l’équipe russe. Il a même semblé ennuyé par la douleur au moment de la poignée de main pour aller chercher sa médaille d’argent.

Romanov devra passer un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour confirmer sa blessure.

Le joueur du CSKA de Moscou a connu un très bon tournoi en République tchèque, étant nommé sur l’équipe d’étoiles de la compétition. En sept parties, il a récolté six points, dont un but, et terminé avec un différentiel de +6.