«Romanov va être dominant dès ses débuts»

Alexander Romanov soulève les passions chez les fervents partisans des Canadiens.

Leur enthousiasme débordant serait cependant justifié, selon le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie, qui a longuement vanté ses mérites dans sa chronique de lundi à l’émission JiC. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Les partisans des Canadiens ont raison de saliver à l’idée de le voir à Montréal la saison prochaine, a-t-il indiqué. J’ai l’impression qu’il va être dominant dès ses débuts. Mais attention, quand je dis qu’il sera dominant, je ne pense pas qu’il va récolter un point par match, mais défensivement il va être prêt pour la LNH. J’ai bien hâte de le voir.»

«Une chose est claire : l’équipe va lui donner toutes les chances de se faire valoir.»

Déjà populaire à Montréal avant le début du Championnat mondial junior, Romanov a gagné d’autres adeptes avec «ses performances exceptionnelles».

Il a d’ailleurs été sélectionné au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi, après avoir été sacré défenseur par excellence de l’événement en 2019. En sept matchs, il a récolté six points, dont un but, et a terminé avec un différentiel de +6.

Seule ombre au tableau : Romanov se serait fracturé une main pendant la finale contre le Canada. L’arrière de 19 ans a même semblé ennuyé par la douleur au moment de la poignée de main pour aller chercher sa médaille d’argent.