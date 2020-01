Revoici Crosby!

Les Penguins de Pittsburgh ont appris une excellente nouvelle en ce lundi.

Le capitaine Sidney Crosby se rapproche d’un retour, qui est autant attendu par ses coéquipiers que par les «poolers».

L’attaquant vedette accompagnera d’ailleurs les «Pens» dans leur voyage de trois matchs et pourrait reprendre du service au cours de ce périple, qui s’amorcera mardi à Las Vegas contre les Golden Knights. La troupe de Mike Sullivan visitera ensuite l’Avalanche du Colorado vendredi et les Coyotes de l’Arizona dimanche.

Crosby est à l’écart depuis le 9 novembre en raison d’une blessure aux abdominaux qui a nécessité une opération. Limité à 17 matchs cette saison, il totalise cinq buts et 12 aides (17 points).

Les Penguins doivent également composer avec l’absence des attaquants Jake Guentzel et Nick Bjugstad et des défenseurs Justin Schultz et Brian Dumoulin.