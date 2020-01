Un autre entraîneur mord la poussière!

Les Predators de Nashville ont congédié leur entraîneur-chef Peter Laviolette ainsi que son adjoint Kevin McCarthy, lundi.

«Sous le leadership de Peter et de Kevin, notre organisation a atteint des sommets inégalés – elle a accédé à la finale de la Coupe Stanley, a gagné le trophée des Présidents et ses deux premiers titres de division dans la Centrale», a indiqué le directeur général de l’équipe, David Poile, par voie de communiqué.

«Leur passion pour le sport, leur capacité à motiver l’équipe et leur détermination à être les meilleurs a rendu cette décision difficile. De la part de toute l’organisation, je veux remercier Peter et Kevin pour leur contribution aux Predators de Nashville au cours des cinq dernières saisons et demie», a poursuivi Poile.

Laviolette et McCarthy ont récolté un total de 248 victoires avec les Predators depuis leur arrivée, en 2014-2015.

La formation de Nashville connaît toutefois des moments plus difficiles cette saison avec une fiche de 19-15-7, bonne pour le sixième rang de la section Centrale dans l’Association de l’Ouest. Avant les matchs de lundi, elle était à sept points de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans sa division.

De grandes réalisations

En tant que pilote des Predators, Laviolette a fait partie des finalistes pour l’obtention du trophée Jack-Adams, remis au meilleur entraîneur de la Ligue nationale de hockey (LNH), en 2015. Il a conduit les Predators à la finale de la Coupe Stanley en 2017, face aux Penguins de Pittsburgh.

Lors de la saison 2017-2018, la formation de Nashville a obtenu la meilleure récolte de son histoire grâce à une fiche de 53-18-11. Grâce à ses 117 points, elle a mis la main sur le trophée des Présidents. Pour une deuxième année consécutive, elle a également décroché le titre de la division centrale.