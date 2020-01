Une défensive remaniée

Avec les blessures à Nathan Beaulieu et Dmitri Kulikov, ainsi que la suspension à Dustin Byfuglien, les Jets de Winnipeg comptent sur un seul défenseur qui jouait avec l’équipe la saison dernière; Josh Morrissey.

«Je suis très heureux de ce qu’ils [les défenseurs] font à l’arrière, a mentionné l’entraîneur-chef Paul Maurice. Ils nous donnent tout ce qu’ils ont chaque soir.»

«La plus grande surprise a été Neal Pionk. Il a été un excellent joueur pour nous. Josh Morrissey joue de très grosses minutes, mais nous avions ces attentes [envers lui]. Au niveau des surprises, on doit parler de Tucker Poolman. C’est un gars qui n’avait pratiquement aucune expérience dans la Ligue nationale de hockey et il joue sur notre première paire.»

Pionk est celui qui s’est le plus illustré offensivement. Le patineur de 24 ans a déjà récolté 27 points, un sommet personnel et un sommet chez les défenseurs des Jets, en 42 rencontres.

«J’ai de bons coéquipiers, lance Pionk. Je joue avec plus de confiance et je donne la rondelle aux attaquants et à mes coéquipiers en défensive et ils travaillent bien eux aussi. C’est vraiment une bonne combinaison entre ma confiance et mes coéquipiers.»

Pour le gardien Connor Hellebuyck, les nombreux nouveaux visages devant lui n’ont en rien changé sa préparation. Il s’agit simplement d’effectuer quelques ajustements.

«Il fallait arriver au camp avec une mentalité différente, parce qu’on devait installer la chimie entre nous et apprendre à se connaître les uns les autres, a dit le portier. Nous avons fait un excellent travail durant le camp d’entraînement.»

La formation du Manitoba pourrait éventuellement compter sur le retour au jeu de Kulikov, qui prenait part à l’entraînement des siens avec un chandail sans-contact.