CMHJ: la Suède en bronze

Les Suédois sont de retour sur le podium au Championnat mondial de hockey junior. En vertu d’une victoire de 3-2 contre ses grands rivaux scandinaves de la Finlande, la Suède s’est emparée de la médaille de bronze, dimanche, au Ostravar Arena.

Écartée du podium l’an passé, la Suède a ainsi mis la main sur une première médaille depuis qu’elle avait raflé l’argent en 2018, à Buffalo. Il s’agit de la sixième fois où les Suédois terminent en troisième position. Quant aux Finlandais, qui étaient les champions en titre, leur offensive s’est éteinte à partir des quarts, ne marquant que trois buts en autant de rencontres.

L’attaquant Samuel Fagemo a dirigé les salves offensives des joueurs portant l’uniforme aux trois couronnes en récoltant un but et une passe, mais c’est le but de Linus Oberg, d’un tir en se retournant du coin de la patinoire, qui a fait la différence en deuxième période.

Fagemo, un espoir des Kings de Los Angeles, a fini son tournoi avec une fiche de huit buts et cinq mentions d’aide, pour 13 points, la récolte la plus fructueuse avant la présentation de la finale pour l’or entre le Canada et la Russie (13h HNE).

«Exit» le Kazakhstan

En raison d’un cuisant échec de 6 à 0 subi aux mains de l’Allemagne dans le match décisif de la ronde de relégation du Championnat mondial de hockey junior, dimanche, à Ostrava, le Kazakhstan sera rétrogradé au groupe 1 pour être remplacé par l’Autriche au sein du groupe mondial.

Pour sa part, la formation germanique a pris le neuvième rang du présent tournoi et conservera sa place en prévision du Mondial junior prévu à Edmonton et Red Deer en décembre prochain.

Une poussée de quatre buts en 4 min 15 s au deuxième tiers a permis aux Allemands de respirer plus facilement dans ce troisième duel de la ronde 2 de 3. Ayant ouvert la marque au premier engagement, Dominik Bokk a doublé l’avance des siens à mi-chemin de la période. Ensuite, Tim Fleischer, Lukas Reichel et Niklas Heinzinger ont creusé l’écart. Eric Mik a complété le pointager au dernier vingt.

Hendrik Hane a repoussé 27 tirs pour réaliser le jeu blanc.

L’Allemagne avait signé une victoire en quatre sorties pendant le tour préliminaire.