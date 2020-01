Coupe ATP: Auger-Aliassime sèchement battu

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a baissé pavillon devant le favori local, l’Australien John Millman, lors du premier match de la journée du Canada à la Coupe ATP, dimanche, à Brisbane.

Le joueur de 30 ans a profité de l’énergie de la foule partisane pour l’emporter en deux manches de 6-4 et 6-2.

L’équipe australienne avait fait le choix de ne pas envoyer Nick Kyrgios dans la mêlée, lui qui avait pourtant remporté son match face aux Allemands, vendredi. Cette décision s’est avérée être payante puisque Millman (48e au classement de l'ATP) n’a pas tremblé face au 21e joueur mondial.

Lors du premier engagement, Auger-Aliassime a laissé filer une avance de 3 à 1. Son adversaire a conclu la manche avec un as, son seul de la rencontre. Millman a été particulièrement efficace en retour de service et a brisé quatre fois le joueur de 19 ans.

Le Canada se tournera désormais vers Denis Shapovalov, qui affrontera Alex de Minaur, plus tard. En fermeture de journée, «Shapo» et Auger-Aliassime feront équipe face à la paire australienne composée de Chris Guccione et John Peers.