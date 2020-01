EN DIRECT: Canada 4 - Finlande 0

Le Canada tente d'obtenir son billet pour la finale du Championnat du monde de hockey junior, samedi, alors qu'il croise le fer avec la Finlande.

Le pointage est de 4-0 pour le Canada après la première période.

------------------------------

1RE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

18:41 - Pénalité! Ty Dellandrea est puni pour avoir fait trébucher un rival.

14:50 - BUT! Le gardien finlandais fait un cadeau aux Canadiens en étant incapable de maîtriser un tir. Ty Dellandrea en profite. 4-0 CAN

10:26 - Pénalité! Sampo Ranta effectue un tir bien après le coup de sifflet. Il est puni sévèrement en écopant d'une pénalité de 10 minutes pour conduite antisportive.

03:55 - BUT! Le Canada est DÉCHAÎNÉ! Jamie Drysdale a beaucoup d'espace en zone finlandaise. Il en profite et décoche un tir qui ne laisse aucune chance au gardien. 3-0 CAN

03:05 - BUT! Alexis Lafrenière double l'avance du Canada avec un tir du revers digne des jeux de la semaine. 2-0 CAN

01:48 - BUT! Connor Michael effectue un imparable tir dans le haut du filet. Le gardien finlandais n'a absolument pu rien faire. 1-0 CAN

00:00 - Début du match

------------------------------

Le gagnant du duel affrontera la Russie. Le perdant affrontera la Suède lors du match pour la médaille de bronze.