Une autre transaction dans l’air?

Marc Bergevin effectuera-t-il une autre transaction?

Le directeur général des Canadiens n’a pas exclu cette option, vendredi après-midi, au moment de commenter l’acquisition d’Ilya Kovalchuk, annoncée en matinée.

«On a des blessés à Montréal et à Laval, mais ça nous n’empêche pas de continuer à regarder ailleurs pour améliorer l'équipe, a-t-il affirmé en point de presse. Avec les performances de l'équipe récemment, j'essaie de l’aider à court terme pour rester dans la course d'ici à ce que nos joueurs blessés reviennent.»

Par contre, il n’a pas l’intention de se départir de jeunes joueurs prometteurs de l’organisation pour améliorer la situation actuelle.

«Nous voulons participer aux séries éliminatoires, mais nous ne sacrifierons pas nos jeunes pour du renfort à court terme, c'est certain, a assuré Bergevin. Je veux être clair à ce sujet. En ce moment, je veux rester dans la course, j'essaie de donner les outils à l'équipe pour faire ça et on verra en temps et lieu où nous en sommes.»

Par ailleurs, le DG a brièvement commenté les problèmes du CH, qui a subi quatre revers consécutifs.

«Les blessures, ce n’est pas une excuse. C’est une réalité. Je crois sincèrement que si nous étions en santé, nous serions en séries actuellement.»

