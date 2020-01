Un peu de joie pour Subban et les Devils

L’année 2020 est à peine commencée et au New Jersey, le défenseur P.K. Subban et les Devils ont pris la bonne résolution de gagner plus souvent, semble-t-il.

Toujours coincés dans les abîmes du classement de l’Association de l’Est, les Diables peuvent au moins vivre d’espoir en raison de leurs trois victoires d’affilée. Ayant surpris les Islanders de New York 2 à 1, jeudi, la troupe de l’entraîneur-chef Alain Nasreddine compte 36 points, soit un de moins que les Sénateurs d’Ottawa, détenteurs du 14e rang de l’Est.

Ce regain de vie coïncide avec des performances plus convaincantes de Subban, qui a d’ailleurs touché la cible pour la quatrième fois de la campagne lors de son dernier match. L’ancien du Canadien de Montréal a obtenu trois points au cours de ses cinq plus récentes parties et hormis l’affrontement de dimanche face aux Sénateurs d’Ottawa, il a toujours fini avec un différentiel positif.

«Les gars qui sont ici effectuent les jeux, sont tenaces en échec-avant et agissent adéquatement en défensive, a commenté le gardien Mackenzie Blackwood au site NHL.com. Vous voyez qu’ils n’ont pas peur de créer des jeux. Ils ont suivi le plan de match en bloquant des tirs et en s’impliquant dans notre territoire.»

Nico Hischier prend le relais

Pendant que Jack Hughes est ennuyé par une blessure au bas du corps, Nico Hischier a pris le taureau par les cornes. Le Suisse a totalisé six points au cours de ses quatre derniers duels, aidant les Devils à rester invaincus en temps réglementaire depuis cinq matchs.

«Si vous pouvez aider le club de cette manière, évidemment que ça vous donne de belles sensations et de la confiance, a-t-il dit au site NJ.com. Toutefois, tout le monde ici joue de la façon appropriée. Il y a de petites choses qui n’apparaissent pas sur la feuille de pointage que chacun fait, et c’est pour cela qu’on gagne. Comme je l’ai mentionné, le nom de celui qui marque des buts a peu d’importance; nous sommes juste heureux de remporter des matchs.»

«C’est l’un de nos leaders, a pour sa part louangé Nasreddine. Je sais que les gens regarderont ses buts, mais si vous examinez son corps au travail, vous constatez qu’il est fort défensivement. Lorsque vous misez sur un tel joueur qui est aussi engagé en défense, tous les autres dans le vestiaire le suivront.»