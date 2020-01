De nombreuses sources de motivation pour Ilya Kovalchuk

Publié aujourd'hui à 14h34

Mis à jouraujourd'hui à 14h41

Jonathan Drouin, Joel Armia, Paul Byron et Brendan Gallagher sont blessés. L’équipe glisse au classement et tente de s’accrocher. Les Canadiens vont disputer neuf matchs en 15 jours à compter de samedi. La saison du Tricolore se jouera peut-être dans les deux prochaines semaines.

Bref, le Tricolore avait besoin d’aide.

Et comme Marc Bergevin ne veut pas sacrifier ses jeunes joueurs pour aider son équipe sur une courte période de temps, les options n’étaient pas nombreuses. Pas à Laval. Pas à Montréal.

À 36 ans, Ilya Kovalchuk n’est plus le marqueur de 50 buts qu’il a déjà été. Toutefois, avec un contrat pour le reste de la saison et à deux volets en plus (Ligue américaine et Ligue nationale), les Canadiens n’ont rien à perdre. Rien du tout.

Si d’ici deux semaines on se rend compte que cet ancien récipiendaire du trophée Maurice-Richard (2004) n’est pas motivé, qu’il ne cadre pas dans la philosophie de l’équipe ou quelque chose du genre, il s’en va dans les gradins, à Laval ou chez lui, et on n’en parle plus. Point final.

Cependant, soyons honnêtes, c’est la dernière occasion pour Kovalchuk de se faire valoir dans la LNH. Son passage avec les Kings a été un fiasco et il a été écorché publiquement.

Bref, les sources de motivation sont nombreuses pour le premier choix au total du repêchage de 2001.

Montréal pourrait peut-être permettre à Kovalchuk de terminer sa carrière dans la LNH de la bonne façon. Il aura un rôle offensif et il obtiendra du temps en avantage numérique. Il possède tout un tir. C’est un marqueur naturel.

Attention, il ne marquera pas un but par match à Montréal. Mais vous le savez. Un but ici et là de temps en temps. Pourquoi pas?

Je n’ai aucune attente envers Kovalchuk. Vraiment aucune.

Mais en attendant les retours de Drouin, Armia, Byron et Gallagher, pourquoi pas? Il n’y a aucun risque.