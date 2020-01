Perte déchirante pour les Sabres

L’attaquant des Sabres de Buffalo Victor Olofsson ratera de cinq à six semaines d’activités en raison d’une blessure au bas du corps subie pendant le match de jeudi contre les Oilers d’Edmonton.

Les détails relatifs au problème touchant le Suédois n’ont pas été précisés. Celui-ci a quitté prématurément la rencontre après que son patin eut été coincé dans une fissure de la glace.

À LIRE AUSSI: L'autre «Kovy» s'amène à Montréal!

À LIRE AUSSI: De l'aide nécessaire

Recrue du mois de décembre dans la Ligue nationale, Olofsson a récolté 16 buts et 19 mentions d’aide pour 35 points en 42 parties cette saison, tout en conservant un différentiel de -1.

La perte du Scandinave risque de faire mal aux Sabres, qui occupent le 11e rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 18-17-7 et 35 points.

Nouvelle désastreuse pour un défenseur des Islanders

Par ailleurs, l’arrière des Islanders de New York Adam Pelech manquera le reste de la saison à cause d’une blessure au tendon d’Achille subie avant l’affrontement de jeudi face aux Devils du New Jersey.

Les circonstances entourant la survenue de ce problème n’ont pas précisées.

Le hockeyeur de 25 ans avait joué plus de 21 minutes lors de la partie de mardi contre les Capitals de Washington. En 2019-2020, Pelech a amassé un but et huit mentions d’aide en 38 matchs, présentant un différentiel de +4.

Pour combler son absence, l’organisation new-yorkaise a rappelé le défenseur Sebastian Aho de sa filiale de Bridgeport, dans la Ligue américaine.

Deuxièmes de la section Métropolitaine, les Insulaires visiteront les Maple Leafs de Toronto, samedi.