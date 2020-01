Lafrenière-Crosby: une comparaison qui agace

Alexis Lafrenière et Sidney Crosby: ces deux noms reviennent constamment dans la même phrase depuis ses débuts dans la LHJMQ. Pourtant, aux yeux des parents du premier, ce jeu des comparaisons est futile.

«Je n’ai pas besoin de te dire qu’Alexis, ce n’est pas Crosby et que ce ne le sera sûrement jamais. [...] On n’a aucun contrôle là-dessus, on a zéro contrôle. C’est exagéré. Je me demande si ç’aurait fait ça s’il n’était pas tombé à Rimouski. Je ne pense pas. Peut-être, mais ils n’en parleraient pas à toutes les fois. Peut-être une fois ou deux, mais le fait que ce soit à Rimouski, c’est ce qui fait que ça arrive. La journée où il aura fait ce que Crosby a fait, je vais pouvoir te dire que je vais être encore plus impressionné», a lâché sans gêne son père Hugo.

Inutile de dire que ses parents ont été un peu frappés lorsque l’annonceur-maison de l’Ostravar Arena, là où Équipe Canada junior a disputé toutes ses rencontres du tournoi, a associé leur fils à la vedette des Penguins de Pittsburgh pendant l’échauffement du match d’ouverture.

«Je filmais pendant l’échauffement et dans ma tête, ç’a fait : "ah non, on n’est pas venus à l’autre bout du monde pour entendre ça"», a observé sa mère Nathalie Bertrand en riant.

Si Lafrenière n’est pas Crosby, il risque quand même d’imiter la fierté de Cole Harbour en entendant son nom au premier rang du prochain repêchage de la Ligue nationale. Mordus de sports, ses parents suivent avec intérêt les résultats des équipes qui sont dans les bas-fonds. New Jersey? Detroit? Ottawa? Los Angeles? Tant de destinations possibles avec la loterie qui ne donne que 18,5 % des chances à la pire équipe de mettre la main sur cet enviable prix de consolation. Ils sont déjà fébriles de vivre le moment dans leur cour au Centre Bell.

«Le matin, on regarde ça et on se dit : "bon, Detroit a perdu, l’autre a perdu", etc», a dit maman.

«L.A., de chez nous, c’est le plus loin. Mais on a zéro contrôle. Il y a des équipes qui sont jeunes comme New Jersey. Ils devraient être bons dans quelques années. Et Ottawa, ce n’est pas loin de chez nous», a souligné son conjoint.