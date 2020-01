Jim Montgomery a besoin d'aide

L’ancien entraîneur-chef des Stars de Dallas Jim Montgomery, congédié par l’équipe le 10 décembre dernier, a admis qu’il souffrait d’une dépendance à l’alcool et que celle-ci avait joué un rôle quant à la perte de son emploi.

La Ligue nationale de hockey (LNH) a été éclaboussée par plusieurs congédiements en lien avec des actions répréhensibles commises par des entraîneurs, en fin d’année 2019. À l’époque, le directeur général des Stars, Jim Nill, avait été vague sur les raisons du congédiement de Montgomery, mentionnant seulement «la conduite non professionnelle» du pilote.

«La décision de l’équipe de mettre un terme à notre collaboration m’a forcé à me regarder dans le miroir et à choisir si je voulais continuer mon style de vie nuisible ou chercher de l’aide, a déclaré le Montréalais via un communiqué. J’ai décidé de chercher de l’aide. Je me suis tourné vers les professionnels de l’abus d’alcool pour être guidé et recevoir leurs conseils.»

Montgomery ajoute que ces rencontres lui ont fait du bien et qu’elles lui ont appris qu’il n’était pas seul. Il dit aussi recevoir tout le soutien possible de sa femme, de sa famille et de ses amis proches.

«J’ai fait un autre pas vers l’avant en acceptant d’être admis dans un programme résidentiel pour les patients hospitalisés, où je franchirai les étapes pour devenir un meilleur mari, père, ami, entraîneur et mentor, un jour à la fois», a-t-il confié.

Jim Montgomery has released a statement. These are his first public comments: pic.twitter.com/dVyGMohxnI — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) January 3, 2020



D’autres difficultés

L’homme de 50 ans en était seulement à une deuxième saison avec la formation texane. Avant d’entraîner cette équipe, son expérience se limitait aux réseaux collégiaux et universitaires américains.

Les Stars ne connaissaient pas non plus le début de saison escompté en 2019-2020, ayant obtenu seulement une victoire à leurs neuf premiers matchs. Montgomery et son équipe ont remonté la pente par la suite et la formation texane montrait un dossier de 17-11-3 au moment du départ du Québécois.

Nill a ensuite nommé Rick Bowness à titre d’entraîneur-chef par intérim. Le nouvel instructeur a conservé une fiche de 6-3-1 depuis qu'il a pris les rênes du club.