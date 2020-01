L'autre «Kovy» s'amène à Montréal!

Les Canadiens de Montréal ont accordé un contrat à l'attaquant et joueur autonome Ilya Kovalchuk, vendredi. L'entente à deux volets est valide pour le reste de la saison et lui rapportera 700 000$ (70 000$ dans la Ligue américaine).

Marc Bergevin commentera sa nouvelle prise - sa deuxième en moins de 24 heures - après l'entraînement en cours à Brossard.

Le Russe, qui a récemment été libéré par les Kings de Los Angeles, devrait se rapporter au Tricolore samedi avant le match face aux Penguins de Pittsburgh. Il n'a pas joué depuis le 9 novembre dernier face au CH.

Une saison catastrophique

Cette saison, «Kovy» a récolté seulement trois buts et six mentions d’aide en 17 sorties, tout en affichant un différentiel de -10. L'ailier gauche de 6 pi 3 po et 222 lb a également amassé 12 minutes de punition et 35 tirs. Un de ses buts et trois de ses points ont été obtenus en avantage numérique.



En 897 rencontres dans la LNH avec les Thrashers d'Atlanta, les Devils du New Jersey et les Kings, Kovalchuk totalise 859 points (436 buts, 423 aides).

Il totalise 143 buts et 327 points en avantage numérique, ainsi que 61 buts gagnants. Il a ajouté 27 points (11 buts, 16 aides) en 32 parties éliminatoires dans la LNH. Kovalchuk a également inscrit 327 points (138 buts, 189 aides) en 298 rencontres dans la KHL, toutes avec le SKA Saint-Pétersbourg.

Repêché au premier tour par les Thrashers (1er choix au total) lors du repêchage de la LNH en 2001, Kovalchuk a représenté la Russie lors de 21 compétitions internationales, incluant cinq Jeux olympiques (2002, 2006, 2010, 2014 et 2018).