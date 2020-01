De l’aide nécessaire

Publié aujourd'hui à 09h55

Mis à jouraujourd'hui à 09h59

Claude Julien n’a pas mis ses lunettes roses jeudi soir en affirmant, après la défaite de 2-1 des Canadiens face au Lightning, que son équipe avait toujours fourni un effort soutenu à chaque rencontre depuis le début de la saison. Il a souligné que la seule fois où sa formation semblait fatiguée, c’était le 2 novembre à Dallas.

C’est donc une seule fois en 41 matchs que l’on a senti que la formation n’était pas prête à batailler. Vous allez probablement revenir sur la défaite de 8-1 face aux Bruins le 28 novembre, mais ceux qui ont regardé le match se souviennent surtout que les Canadiens n’ont jamais baissé les bras. La preuve : la troupe de Claude Julien a dominé cette rencontre au chapitre des tirs 37-24 et 34-19 dans les mises en échec.

Quelle est l’équipe qui lance le plus souvent vers le gardien adverse à chaque rencontre? C’est en moyenne 35,6 tirs que les Canadiens obtiennent à chaque match. C’est un signe que cette équipe n’abandonne jamais.

Ce fut le cas encore une fois face au Lightning jeudi. Mais avec six joueurs qui sont des recrues ou encore qui ont peu d’expérience dans la ligue (Victor Mete disputait son 151e match dans la LNH), il est très difficile de demander plus à ce groupe qui est décimé par les blessures.

Le talent fait la différence

Sans Brendan Gallagher, Jonathan Drouin, Joel Armia et Paul Byron, qui sont tous blessés, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Ce sont quatre joueurs qui peuvent faire la différence dans un match et qui ne sont pas disponibles avant la fin du mois, à l’exception de Gallagher (commotion cérébrale), parce qu’on ne sait pas quand exactement il pourra revenir au jeu.

Je sais qu’on dit toujours que l’effort va battre le talent, mais soyons honnêtes, pas dans le contexte actuel. Le Lightning n’a pas eu à mettre la pédale au plancher pour battre les Canadiens. Les représentants de Tampa Bay ont profité de leurs chances et leur gardien Andrei Vasilevskiy s’est dressé comme un mur.

Il est évident que la troupe de Claude Julien va surprendre l’adversaire certains soirs, mais il faudrait aussi que «Dame Chance» soit un peu plus du côté des Canadiens pour que cette équipe gagne la majorité de ses matchs d’ici la fin du mois de janvier.

Problème réglé

Voyant qu’il fallait injecter du talent à sa formation, Marc Bergevin a réglé un problème important cette saison en mettant la main sur le défenseur gaucher Marco Scandella.

On parle d’un défenseur mobile qui viendra stabiliser la ligne bleue. C’est un signe évident que Marc Bergevin n’a pas baissé les bras et qu’il veut aider son équipe.

Les Canadiens sont 24es au classement général à la mi-saison. Ils sont à six points du Lightning pour une place en séries.

Ce ne sera pas évident, mais une chose est certaine, cette équipe n’abandonnera jamais. On doit donc lui donner un A pour l’effort.