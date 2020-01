Lourde suspension pour Corey Perry

Le Département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey a annoncé que l’attaquant des Stars de Dallas Corey Perry avait été suspendu pour cinq parties, vendredi.

Cette décision a été prise deux jours après que le vétéran ait servi un coup déloyal au défenseur des Predators de Nashville Ryan Ellis, lors de la Classique hivernale. Perry s’est amené dans l’angle mort de son adversaire et son coude a frappé Ellis au niveau de la tête.

Perry ratera notamment le match qui devait souligner son retour à Anaheim le 9 janvier.

Le joueur des Stars a reçu une punition majeure et une inconduite de partie pour son geste. Il devra également verser un montant de 40 322,60 $ aux fonds d'urgence des joueurs de la LNH.

Ellis n’est pas revenu au jeu et son nom a été placé sur la liste des blessés par les «Preds», plus tôt ce vendredi.

Blessé au haut du corps, il ratera au moins les trois prochaines rencontres des siens, car il sera admissible à un retour au jeu mercredi.

Ellis a inscrit six buts et 22 mentions d’aide pour 28 points en 39 sorties depuis le début de la campagne, en plus de conserver un différentiel de +15.