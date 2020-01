J.J. Watt de retour à temps pour les séries

Alors qu’on croyait sa saison 2019-2020 terminée, le joueur vedette des Texans de Houston J.J. Watt effectuera un retour au jeu pour le premier match des séries éliminatoires, samedi.

Le joueur de ligne défensive est absent depuis le 27 octobre dernier, alors qu’il avait subi une déchirure du muscle pectoral lors d’une rencontre face aux Raiders d’Oakland. Samedi, les Texans recevront la visite des Bills de Buffalo.

Le temps de jeu de Watt pourrait être limité, mais sa présence seule pourrait motiver les troupes texanes.

«Je crois que nous devons déterminer où il en est et comment il va, parce qu’il n’a pas joué les huit dernières parties, avait dit le coordonnateur défensif des Texans, Romeo Crennel, mardi. Même s’il a travaillé sa puissance avec les gens du conditionnement physique, un match aussi important au football amène de l’adrénaline et on peut être essoufflé plus rapidement.»

«Je crois que nous avons un bon plan, a lui-même reconnu Watt. Nous avons un plan pour la façon de gérer ce match. Je crois qu’aujourd’hui [jeudi] était une bonne journée pour moi. C’était ma première journée avec mon équipement. [...] Je me sentais vraiment bien sur le terrain et j’ai fait toute sorte de petites choses pour me stimuler.»

Cette saison, Watt a obtenu 24 plaqués en plus d’ajouter quatre sacs du quart.