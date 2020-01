EN DIRECT: Canada - Slovaquie

Le Canada et la Slovaquie s’affrontent en ce 2 janvier avec à l’enjeu une place en demi-finales du Championnat mondial de hockey junior.

Le match de quarts de finale entre les deux pays est en cours. Suivez tous les développements ici. Après la 1re période, le Canada mène 1-0.

1RE PÉRIODE:

20:00 - Fin de la 1re période.

14:55 - Marko Stacha (SVK) est puni pour avoir retenu.

06:47 - BUT - Le Canada ouvre la marque grâce à un but de Barrett Hayton, alimenté à la perfection par Alexis Lafrenière. Dylan Cozens obtient l'autre aide.

00:53 - Nolan Foote (CAN) reçoit une pénalité majeure de cinq minutes et une inconduite de partie en raison d'un coup à la tête. Équipe Canada s'en sort sans but.

🇨🇦 Nolan Foote hit on 🇸🇰 Kristian Kovacik

5 min major and a game misconduct

🎥 @TSN_Sports #WorldJuniors pic.twitter.com/JUFiU4Ej8G — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) January 2, 2020

00:00 - Début du match

___________________

L’attaquant vedette d’Équipe Canada Alexis Lafrenière est à son poste pour cette importante rencontre. Il avait raté les deux derniers matchs du tour préliminaire en raison d’une blessure au genou gauche subie samedi dernier contre la Russie.

Après être entré en collision avec le gardien Amir Miftakhov, le capitaine de l’Océanic de Rimouski s’était effondré au sol et avait eu besoin de l’aide de ses coéquipiers pour quitter la patinoire.