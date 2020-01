Ce qu’il faut savoir sur Marco Scandella

Marc Bergevin a ajouté un autre Québécois à la formation du Canadien de Montréal, jeudi. En effet, Marco Scandella s’amène dans la métropole, fort d’une carrière de dix années dans les rangs professionnels.

Son entrée dans la Ligue nationale de hockey (LNH) s’est officiellement faite lors de la deuxième ronde du repêchage amateur en 2008. Le Wild du Minnesota avait alors appelé son nom au 55e échelon.

Scandella a participé à au moins un match avec la formation qui évolue à St. Paul durant sept saisons consécutives, de 2010-2011 à 2016-2017. Au total, le défenseur gaucher a joué 373 parties, amassant 89 points, tout en maintenant une fiche de -10. Il y a connu sa meilleure année en 2014-2015, alors qu’il a atteint des sommets personnels au niveau des buts (11) et des points (23), en 64 matchs.

Échangé à deux reprises

Son transfert de Buffalo vers Montréal représente la deuxième fois que Scandella doit changer d’adresse en raison d’un échange.

Le Wild l’avait d’abord envoyé aux Sabres en juin 2017 en compagnie de Jason Pominville et un choix de quatrième ronde contre Tyler Ennis, Marcus Foligno et un choix de troisième ronde. En 176 apparitions avec les Sabres, le Québécois a amassé 44 points et maintenu une fiche de -19.

Carrière junior fructueuse

Le Montréalais a passé sa carrière junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il a joué trois années avec les Foreurs de Val-d’Or. À sa dernière année en Abitibi, il a maintenu une moyenne d’un point par match, mais sa saison a été principalement marquée par sa présence au Championnat mondial junior, où il a amassé trois points en six rencontres avec le Canada, permettant à l’unifolié de récolter la médaille d’argent.