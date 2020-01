Frustration grandissante à Buffalo

Le moral est à son plus bas à Buffalo, au lendemain d’un frustrant revers de 6 à 4 des Sabres face au Lightning de Tampa Bay. Les joueurs ont exprimé leur frustration publiquement et l’entraîneur-chef Ralph Krueger a fait part de sa déception.

Mardi, les Sabres ont vu une avance de 4 à 1 disparaître de sous leur nez, alors que les «Bolts» marquaient cinq fois sans réplique. Ce revers s’ajoute aux sept défaites en huit matchs que l’équipe a subies dans les dernières semaines.

«C’est dur, c’est frustrant, ce n’est jamais amusant, a déclaré Marcus Johansson au quotidien “Buffalo News” après le match. On travaille vraiment fort, mais les gars sont épuisés. On a essayé tout ce qu’on pouvait. Ça ne va juste pas dans notre sens. C’est difficile pour nous, on fait tout en notre possible pour gagner.»

Moins émotionnel que Johansson, l’entraîneur-chef a admis que cette défaite était particulièrement crève-cœur. «Tout le monde aura une soirée comme celle-ci, a jugé Krueger. Je crois que la réaction et la façon de se remettre de cette épreuve sont un test. Nous sommes dans une phase de développement où il y aura beaucoup de ces tests, et cette phase fait mal, très mal.»

«Il faut être brutalement honnêtes entre nous et mettre tout sur la table. Ensuite on en tirera des leçons et nous serons meilleurs la prochaine fois.»

Demandes de transaction

Après le défenseur Zach Bogosian plus tôt en décembre, l’attaquant Evan Rodrigues est devenu le plus récent joueur des Sabres à demander à quitter Buffalo, lorsqu’il a formulé cette demande mardi.

«Je suis un joueur de hockey qui veut jouer au hockey, a mentionné Rodrigues. Tout le monde vous dira la même chose. C’est un travail, une carrière. Je veux juste jouer.»

Cette saison, l’Ontarien ne compte que trois mentions d’aide en 24 matchs. Comme plusieurs de ses coéquipiers, il ne livre pas des performances à la hauteur des attentes.

«Je ne peux en dire que ce que j’en sais, mais nous travaillerons seulement avec les joueurs qui ont envie d’être ici et, bien entendu, faire jouer ceux qui veulent être ici», a rétorqué Krueger en conférence de presse, mercredi.

À noter que Nathan Beaulieu avait lui aussi demandé une transaction au mois de février dernier. Dans son cas, son souhait s’était exaucé, puisqu’il est passé aux Jets de Winnipeg quelques jours après sa demande.