L’ex-commissaire de la NBA David Stern est décédé

L’ancien commissaire de la NBA David Stern est décédé mercredi après-midi à l’âge de 77 ans des suites d’une hémorragie au cerveau qu’il avait subi il y a trois semaines.

Stern avait pris la tête de la meilleure ligue de basketball du monde en 1984 et avait conservé ses fonctions jusqu’en 2014. Pour son mandat de 30 ans, il a reçu le titre de commissaire émérite.

«Pendant 22 ans, j’ai eu un siège aux abords du terrain pour observer David en action, a déclaré par voie de communiqué l’actuel commissaire de la ligue, Adam Silver. Il était un mentor et l’un de mes plus proches amis. Nous avons passé ensemble d’innombrables heures au bureau, dans des arénas et à bord d’avions peu importe où le sport nous menait. Comme toutes les légendes de la NBA, David possédait d’extraordinaires talents, mais il misait surtout sur les fondements de base – la préparation, les détails et le travail acharné.»

Avec son leadership et sa vision, Stern a permis la télédiffusion des matchs de la NBA dans plus de 200 pays et territoires et dans 40 langues. Il est aussi à l’origine du pendant féminin de la NBA, la WNBA, ainsi que de la G-League, le deuxième circuit en importance aux États-Unis.

«Je suis très triste d’apprendre le décès de mon mentor et ami de longue date David Stern, a souligné le commissaire de la Ligue nationale de hockey Gary Bettman. Il était un homme avec une grande vision et une grande énergie et il est responsable d’avancements majeurs dans les affaires dans l’industrie du sport. David m’a montré à être un commissaire et, plus important encore, une bonne personne.»